FC Bayern bestätigt Diaz-Transfer

Der FC Bayern hat den kolumbianischen Nationalspieler Luis Diaz vom englischen Meister FC Liverpool verpflichtet. Der Offensivmann erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Er läuft beim Deutschen Meister künftig mit der Nummer 14 auf.

"Mit Luis Diaz ist es uns gelungen, einen der besten Linksaußen der Premier League zu verpflichten", sagte FC-Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen. Mit ihm komme eine echte Spielerpersönlichkeit vom FC Liverpool zum FC Bayern - mit jedem seiner Clubs habe er bisher Titel gewonnen. "Als Team konnten wir diesen Transfer gemeinsam zielgerichtet umsetzen und freuen uns auf einen internationalen Top-Spieler, der unserer Mannschaft wichtige Impulse geben und auch die Bundesliga bereichern wird."



Sportvorstand Mayer Eberl ergänzte, dass Diaz der Mannschaft sofort weiterhelfen werde. "Solche Transfers funktionieren, wenn jedes Rad ins andere greift. Unsere Fans können sich auf einen außergewöhnlichen Spieler freuen."



Diaz war im Januar 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Porto zum FC Liverpool in die englische Premier League gewechselt. Mit den Reds gewann er die englische Meisterschaft, den englischen Pokal, den englischen Supercup und zwei Mal den englischen Ligapokal. Er kam dabei in 148 Pflichtspielen zum Einsatz (41 Tore, 23 Vorlagen). Für die kolumbianische Nationalmannschaft ist Diaz seit 2018 am Ball. In 64 Länderspielen schoss er bisher 19 Treffer.



Quelle: dts Nachrichtenagentur