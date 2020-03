2. Bundesliga: Bielefeld baut Tabellenführung aus

Am 24. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld 1:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden gewonnen. Da die direkte Konkurrenz am Wochenende gepatzt hatte, hat die Arminia als Tabellenführer jetzt sechs Punkte Vorsprung auf zweiten und neun Punkte auf den dritten Platz. Wiesbaden ist Vorletzter.

Bielefeld war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, blieb aber zu harmlos. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich auch die Gäste stellenweise offensiver. In der 72. Minute zappelte dann aber schließlich der Ball im Netz der Wiesbadener - der Treffer von Jonathan Clauss zählte aber wegen einer Abseitsposition nicht. Zwei Minuten später traf Fabian Klos dann allerdings regulär für die Hausherren. Die Hessen konnten nicht mehr antworten.



Für Bielefeld geht es am 9. März mit dem Spitzenspiel in Stuttgart weiter. Wiesbaden ist bereits am Freitag in Osnabrück gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: FC St. Pauli - VfL Osnabrück 3:1, VfL Bochum - SV Sandhausen 4:4.





Quelle: dts Nachrichtenagentur