SPD will Rolle von Reul bei Verlegung des Derbys zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln aufklären

Die umstrittene Verlegung des Bundesliga-Derbys zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln wird zum Thema in der Landespolitik. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) hat die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, die die Rolle von NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Verlegung aufklären soll. Der CDU-Politiker hatte das Polizeipräsidium Köln nach Aussage seines Sprechers um eine "wohlwollende Prüfung" der Verschiebung gebeten.

"Welche innen- und sicherheitspolitischen Erwägungen veranlassten den Innenminister dazu, sich in diese Sache einzumischen und gegenüber dem ihm unterstellten Polizeipräsidium Köln auf eine Verlegung des Spiels hinzuwirken", heißt es in der Kleinen Anfrage, die der Zeitung vorliegt. "Inwieweit verfolgte der Innenminister mit seinem Gesuch auch private Interessen wie etwa die Erlangung von Vorteilen für seinen Lieblingsverein?", fragt die SPD-Fraktion weiter. Sie will zudem wissen, in welcher Form der Innenminister das Kölner Polizeipräsidium um die "wohlwollende Prüfung" gebeten hat. Reul ist Fan von Bayer 04 Leverkusen und besitzt eine Dauerkarte. Die Landesregierung hat jetzt vier Wochen Zeit, um die Fragen zu beantworten.



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)