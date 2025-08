Zwei Top-Tests: FC Bayern - Tottenham am Donnerstag, 1. FC Köln - Bergamo am Samstag

Premier League, Serie A, Bundesliga und 3. Liga - das alles gibt´s in dieser Fußball-Woche bei MagentaSport live zu sehen. Den Auftakt macht der Telekom Cup am Donnerstag ab 18 Uhr: der Meister FC Bayern hat noch einige wenige Stammplätze frei - gegen Tottenham ist Vorspielen angesagt und Publikums-Liebling Rafinha analysiert. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo am Samstag ab 15 Uhr den ultimativen Personalcheck, wo bis zum Bundesligastart in 2 Wochen nachjustiert werden muss. Beide Partien gibt´s live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.

"Ein Hirsch unter den Zebras" heißt die neue Folge des 3.Liga-Podcasts "4:3". MSV-Trainer Dietmar Hirsch hat nicht nur den Wiederaufstieg sofort geschafft, das 2:1 gegen den VfB II stärkte das Duisburger Selbstwertgefühl.

"Aber wir sind aufgrund einer sehr guten Saison in der Regionalliga ein bisschen geerdet worden im Umfeld und jetzt würdigen wir die 3. Liga. Wir gehen mit Demut ran. Aber trotzdem sind wir selbstbewusst, weil wir einen guten Kader haben." Hirsch, fast 10 Jahre selbst Spieler im emotionalen MSV-Umfeld, weiß auch: "Wir sind jetzt kein normaler Aufsteiger." Der Kader sei "in der Spitze verstärkt" worden, ein Stürmer soll noch kommen. Hirsch erklärt: "Es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn jetzt überhaupt nichts mehr klappt, dann werde ich auch nicht heulend nach Hause rennen. Also dann vertraue ich dem Kader." Nächste Station: Sonntag, ab 13.15 Uhr live, beim Absteiger Regensburg.

Nachfolgend ein Ausblick auf das Fußball-Angebot bei MagentaSport in dieser Woche. Top schon am Donnerstag: FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur am 07.08. ab 18 Uhr im Telekom Cup. Am Samstag, 09. 08., testet der 1. FC Köln gegen Atalanta Bergamo ab 15 Uhr. Am Freitag geht es mit dem Duell zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und Energie Cottbus in der 3. Liga weiter. Top außerdem: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück - ab 13.30 Uhr bereits in der Konferenz des 2. Spieltags am Samstag.

Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg, startet mit einem 2:1 gegen den VfB II in der 3. Liga und ist nun Gast in der neuen Folge des MagentaSport-Podcast "4:3", mit Thomas Wagner, Christian Straßburger, Yannick Bakic und Tobias Schäfer - der Link zur neuen Folge mit dem schönen Titel "Ein Hirsch unter den Zebras": https://4zu3.podigee.io/89-ein-hirsch-unter-den-zebras-mit-dietmar-hirsch

Trainer Dietmar Hirsch unter den Zebras hat den Auftaktsieg abgehakt - vor dem Gastspiel in Regensburg (Sonntag, ab 13.15 Uhr live) sieht er sein Team auf Kurs: "Ich finde, wir haben einen großen Vorteil: wir sind eingespielt. Wir haben uns nur punktuell verstärkt, auch wenn wir jetzt mittlerweile 7 Neuzugänge haben. Aber da ist ja auch der eine oder andere jüngere Spieler dabei. Wir haben uns schon, glaube ich, in der Spitze verstärkt. Wir haben einen guten Kader und wir leben halt einfach diesen Team-Gedanken komplett. Und ich glaube, das passt ganz gut zum Ruhrpott auch."

"Haben spielerisch noch Luft nach oben"

Was beim 2:1 gegen die Stuttgarter U21 geholfen hat: "Wir sind mit den Fans eine gewachsene Einheit und das wollen wir auf den Platz bringen. Und dann hast du auch mal Spiele so wie jetzt, die nicht überragend sind, aber wo man unheimlich viel Einsatz hat, wo man speziell in der 2. Halbzeit die Kraft und die Power unserer Fans gemerkt hat. Wir haben da auf unsere Kurve gespielt und das macht das ein oder andere, was vielleicht fußballerisch mal nicht so läuft, wett. Dieser Zusammenhalt, wie gesagt, bei uns im Team mit den Fans ist halt super und wird uns hoffentlich viele Punkte bringen. Aber wir wissen auch, dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben."

"Wir haben einen Ultra-Marathon"

Hirsch zum langen Saisonverlauf und warum er auf einen breiten Kader setzt: "Wir haben letztes Jahr immer von einem Marathon gesprochen, aber jetzt ist es vielleicht ein Ultramarathon. Wir haben viele Reisen, die wir gar nicht kannten. Die weiteste Fahrt war letztes Jahr zweieinhalb Stunden. Wir fahren jetzt am Samstag über sechs Stunden nach Regensburg. Wir haben aber demnächst englische Wochen und ich glaube schon, dass wir die ganze Belastung auf viele Schultern verteilen müssen."

"Wir sind kein normaler Aufsteiger" - aber ein bisschen "geerdeter"

Hirsch über die Rolle des MSV und die Fehler der Vergangenheit: "Ich glaube, wir sind jetzt kein normaler Aufsteiger. Aber die Wahrnehmung auch jetzt im Umfeld ist ein bisschen anders. Michael Preetz hat immer so schön gesagt, und ich betone das auch: In den vergangenen Jahren war die 3. Liga immer eher ja fast schon eine Schande oder eine Bürde für den MSV Duisburg. Weil man immer gesagt hat, wir sind mindestens Zweitligist. Aber jetzt sind wir aufgrund einer sehr guten Saison in der Regionalliga ein bisschen geerdet worden im Umfeld und jetzt würdigen wir die 3. Liga. Wir gehen mit Demut ran. Aber trotzdem sind wir selbstbewusst, weil wir einen guten Kader haben. Ich bin stolz auf meinen Kader, weil sie letztes Jahr mit diesem Druck umgegangen sind. Jetzt ist alles ein bisschen größer. Wir haben, glaube ich, eine harte Schule letztes Jahr durchgemacht und da zehren wir jetzt auch von. Aber es ist schon eine andere Rolle, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Regensburg fahren und sind jetzt nicht der absolute Favorit. Es ist ein bisschen angenehmer, muss ich sagen."

"Wollte immer in diesem Stadion mal Trainer sein"

Dietmar Hirsch war fast 10 Jahre Spieler in Duisburg; nach dem Abstieg in 2024 leitete er die Rückkehr in die 3. Liga ein: "Ich wollte immer wieder in diesem Stadion, wo ich auch noch gespielt habe, mal Trainer sein. Weil ich es einfach geil finde hier mit den Fans, mit der Stimmung. (...) Ich habe einfach gesagt, ich mache das, als Michael Preetz mich angerufen hat. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 2 U19-Spieler hochgezogen. Ich wollte es halt probieren und dann haben wir schon Leben reingebracht. Wir haben relativ schnell einen Kader zusammengestellt."

Hirsch hat sich ein "Zebra"-Tattoo nach dem Aufstieg stechen lassen: "Ich habe hier einen mittlerweile befreundeten Tätowierer, der stand hier, hat beim Training zugeguckt und hat mir so bisschen geflachst. Dann habe ich gesagt, wenn wir aufsteigen, dann mache ich mir noch ein Tattoo. Er hat dann gesagt, ja pass auf, das Zebra schenke ich dir dann und so ist das gekommen. Dann war die Saison sehr lang und am Ende haben wir gesagt, 2 Männer ein Wort und deswegen haben wir es gemacht."

Ein Stürmer soll noch kommen, Kölns Lobinger wird kolportiert: "Ich hoffe, dass wir noch einen guten Stürmer bekommen, weil ich glaube, es steht uns schon noch gut zu Gesicht, wenn wir einen bekommen. Da muss man gucken, was machbar ist. Es gibt viele Möglichkeiten.....Also wenn jetzt überhaupt nichts mehr klappt, dann werde ich auch nicht heulend nach Hause rennen. Also dann vertraue ich dem Kader."

Telekom Cup FC Bayern München - Tottenham Hotspur: Vorspielen um die letzten freien Stammplätze

Donnerstag, 07. August, ab 18.00 Uhr live und kostenlos, Telekom Cup: Der Meister hat einen wilden Transfersommer hinter sich. Jetzt ist Luiz Dias als gesetzte Offensivkraft neben Harry Kane da, um die Stammplätze bis zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig am 22. August herrscht ein eifriger Konkurrenzkampf. Tottenham ist ein echt guter Test.

Christian Straßburger kommentiert die Partie aus der Allianz Arena, Sascha Bandermann moderiert den Telekom Cup, bei dem es alle Informationen und Einschätzungen vor dem Saisonstart des FC Bayern München gibt. FCB-Legende Rafinha fungiert als Experte an der Seite von Field-Reporter Simon Köpfer. Tottenham Hotspurs, letzte Saison nur Siebzehnter der Premier League, ist aber aktueller Champion der Europa-League.

Samstag, 09. August, ab 15.00 Uhr, live und kostenlos, 1. FC Köln - Atalanta Bergamo: Nach 5 erfolgreichen Tests hat sich der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag den härtesten Gegner ins Rhein Energie-Stadion eingeladen: Atalanta Bergamo, Champions League Teilnehmer, zuletzt Dritter in der Serie A und EuropaLeague-Sieger der Saison 2023/24.

Eine fixe Größe im internationalen Fußball und somit ein Härtetest, ehe es für die Kölner in Regensburg im DFB-Pokal und in Mainz zum Bundesliga-Auftakt um die Pflicht geht.

Christian Straßburger kommentiert den wichtigsten Test, Thomas Wagner moderiert im Rhein Energie-Stadion und gibt einen Überblick: wieviel Bundesliga steckt schon im 1. FC Köln! Fabian Klos und Mark Uth sind als Experten im Einsatz. Kamila Benschop sorgt als Field-Reporterin für zusätzliche Interviews und Einblicke.

Telekom Starkick am 30.11. mit Top-Aufgebot: Tickets sichern oder bei MagentaSport sehen

Die Telekom veranstaltet bereits zum 3. Mal den "Telekom Starkick" in Bonn. Mit dabei am Sonntag, 30. November, im Telekom Dome sind erneut prominente FC Bayern-Legenden und Social Media-Stars. Champions-League-Sieger und Bayern-Ikonen wie Claudio Pizarro, Giovane Élber und Rafinha oder Weltmeister wie Paulo Sérgio stehen mit beliebten Social-Media-Stars auf dem Platz. Weitere Teilnehmer und die finalen Teams werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. MagentaSport wird live von dem beliebten Event berichten.

Jetzt Tickets sichern!

Der Ticketverkauf startet mit einer exklusiven Early-Bird-Phase mit Karten ab 5 Euro. Das besondere Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Tickets gibt es unter www.telekom.de/starkick25-tickets. Weitere Informationen zum Turnier finden Interessierte unter www.telekom.de/starkick25.

Gemeinsam für den guten Zweck

Der "Telekom Starkick" bleibt seinem sozialen Engagement treu. Die Erlöse des Events gehen an gemeinnützige Organisationen, die sich im Fußballumfeld für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. In den vergangenen beiden Jahren konnte die Telekom jeweils 100.000 Euro spenden

Fußball live bei MagentaSport

Donnerstag, 07. August 2025, Telekom Cup:

Ab 18.00 Uhr: FC Bayern München - Tottenham Hotspur (KOSTENLOS für alle)

Samstag, 09. August 2025

Ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Atalanta Bergamo (KOSTENLOS für alle)

3. Liga Saison 2025/26 komplett live

2. Spieltag

Freitag, 08. August 2025

Ab 18.30 Uhr: FC Schweinfurt - Energie Cottbus

Samstag, 09. August 2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, SSV Ulm - Erzgebirge Aue, TSV Havelse - RW Essen, Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

Sonntag, 10. August 2025

Ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - MSV Duisburg

Ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - Waldhof Mannheim

Ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Ingolstadt

Quelle: MagentaSport (ots)