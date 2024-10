1. Bundesliga: Leipzig schlägt Freiburg nach Rückstand

Am achten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig zuhause gegen den SC Freiburg mit 3:1 gewonnen. Die Breisgauer lieferten sich von Beginn an einen offenen Schlagabtausch mit den Sachsen und gingen in der 15. Minute in Führung: Nach Grifo-Flanke verpasste Henrichs und Doan köpfte aus wenigen Metern ein.

Die Schuster-Elf blieb danach bissig, doch ein Kopfball von Kübler in der 21. und ein Fernschuss von Günter in der 31. Minute blieben jeweils unbelohnt.

In Sachen Chancenauswertung zeigten sich aber auch die Hausherren nicht von ihrer besten Seite: Sesko verlor das Duell mit Atubolu in der 36. Minute und in der 39. Minute, wo der SC-Schlussmann mit tollen Reflexen seine gute Form bestätigte. Zur Pause führten die Süddeutschen damit etwas glücklich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte RB dann aber den Druck und schaffte den frühen Ausgleich: Im Anschluss an eine Ecke bediente Henrichs in der 47. Minute im Strafraum Orban und der Kapitän nickte aus fünf Metern mustergültig ein. Die Rose-Elf lag nach 58 Minuten gar in Front, nachdem der agile Openda in die Mitte zu Geertruida ablegte und der Niederländer locker einschießen durfte. Von Freiburg kam in dieser Phase nicht besonders viel. RB dagegen blieb dran und erzielte das 3:1 in der 79. Minute: Der eingewechselte Silva schickte Openda auf die Reise und der Belgier umkurvte Atubolu zum Treffer aus spitzem Winkel. Das Tor zog der Partie komplett den Stecker. Die Rose-Truppe brachte die Führung sauber über die Zeit. Damit übernehmen die Leipziger vorerst die Tabellenführung, Freiburg findet sich dagegen weiter auf Rang drei wieder. In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem die folgenden Ergebnisse: Stuttgart - Kiel 2:1, Augsburg - Dortmund 2:1, St. Pauli - Wolfsburg 0:0. Quelle: dts Nachrichtenagentur