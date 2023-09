2. Bundesliga: Magdeburg und Paderborn unentschieden

Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga haben sich der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn 07 mit 1:1 unentschieden getrennt.

Damit rückt Magdeburg auf Rang drei der Tabelle vor, Paderborn erreicht Platz zwölf. In einer überwiegend ausgeglichenen Partie konnte Paderborn teils von Schwächen in der Magdeburger Defensive profitieren. Adriano Grimaldi traf für Paderborn in der 35. Minute, Luc Castaignos glich in der 85. Minute aus.

Im parallel laufenden Spiel hat der VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV 2:1 gewonnen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur