Bericht: Hjulmand wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 12:39 durch Sanjo Babić
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen

Der Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand werde Nachfolger des vor einer Woche beurlaubten Erik ten Hag, berichtet der "Kicker" am Montag. Demnach sei eine "grundsätzliche Einigung" erfolgt.

Der frühere dänische Nationaltrainer werde in den nächsten Tagen beim Werksklub unterschreiben. Der genaue Zeitpunkt war zunächst noch unklar.

Ten Hag war nach nur zwei Spieltagen mit einem Punkt entlassen worden. Grund sollen auch Probleme hinter den Kulissen gewesen sein. Hjulmand war von 2014 bis 2015 bereits in der Bundesliga als Trainer aktiv - damals war er Cheftrainer beim 1. FSV Mainz 05. Zuletzt war er von 2020 bis 2024 dänischer Nationaltrainer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

