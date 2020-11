Der 10. Spieltag in der 3. Liga: Saarbrücken baut seine Spitzenposition nach Sieg in Köln aus

Der allerbeste Aufsteiger aller Zeiten in der 3. Liga setzt sich an der Spitze fest: das 2:0 bei Viktoria Köln war nahezu eine Demonstration Saarbrücker Spielfreude - der 7. Sieg im 10. Spiel. Saarbrückens Sportdirektor Luginger hatte Trainer Kwasniok schon vor dem Spiel als Erfolgsgaranten bei MagentaSport ausgemacht: "Er nimmt die Mannschaft auch mit in seinen Entscheidungen, das ist ganz wichtig. Das ist der Schlüssel des Erfolgs."

Der vielgelobte Lukas Kwasniok meinte zur Spitzenposition: "Wir werden nicht kampflos eine sehr gute Position herschenken." Kölns Trainer Pavel Dotchev war nach dem Eigentor zum 0:1 und bereits dem 4. Platzverweis bedient: "Das Spiel heute hat sich sehr, sehr blöd für uns entwickelt."



Nachfolgend die aktuellen Stimmen des Freitagabend-Spiels. Blick voraus auf den 10. Spieltag: mit dem Top-Duell Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München am Sonntag ab 13.45 Uhr - live bei MagentaSport.

Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken 0:2

Kölns Trainer Pavel Dotchev: "Wir haben leider Gottes durch ein Eigentor und eine Rote Karte viel zu früh - ich sag´ mal - im Kopf verloren gehabt. Alles was wir uns Kabine zur Pause vorgenommen hatten, ist nach zwei, drei Minuten ins Wasser gefallen. Es haben heute viel Sachen gegen so einen starken Gegner nicht gepasst. Wir haben 2, 3 bis 4 Ausfälle auf dem Platz gehabt, wo die Spieler nicht an ihre Leistung anknüpfen konnten."

Zum Platzverweis des Keepers Mielitz, bereits der vierte in dieser Saison: "Wir müssen dadurch immer wieder umstellen. Das ist gerade eine schwierige Phase, weil immer wieder neu improvisiert werden muss. Das Spiel heute hat sich sehr, sehr blöd für uns entwickelt."

Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger hatte vor dem Spiel einen Anteil des saarländischen Erfolgsgeheimnisses benannt: Trainer Kwasniok! "Er macht taktisch einen guten Job und die Mannschaft hört ihm zu. Er nimmt die Mannschaft auch mit in seinen Entscheidungen, das ist ganz wichtig. Das ist der Schlüssel des Erfolgs."

"Ich habe die Mannschaft schon gewarnt: alle bezirzen uns ein wenig", warnte also Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok vor dem Spiel. Nach dem 2:0 in Köln bilanzierte er: "Unterm Strich sicher absolut verdienter Sieg. Aber es war nicht so, dass ich zur Pause zufrieden war. Ich will gar nicht das Haar in der Suppe suchen, aber wir haben fußballerisch schon bessere Spiele absolviert. Wir haben beide Tore aber schon auch exzellent herausgespielt und in der zweiten Hälfte Ball und Gegner gut laufen lassen."

Zur Spitzenposition: "Wir werden nicht kampflos eine sehr gute Position herschenken."

"Wir genießen die Situation", war auch Vize-Präsident Dieter Ferner in der Halbzeit wie immer bemüht, die Gemüter zu beruhigen.

Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport 10. Spieltag:

Samstag, 14. November - alle Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz abrufbar:

Ab 13.45 Uhr: 1.FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg, Hallescher FC - Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau, KFC Uerdingen - SpVgg. Unterhaching, Türkgücü München - MSV Duisburg, Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt

Sonntag, 15. November:

ab 12.45 Uhr: FC Bayern München2 - SV Meppen

Ab 13.45 Uhr: Dynamo Dresden - TSV 1860 München

Montag, 16. November:

Ab 18.45 Uhr: SC Verl - VfB Lübeck

Quelle: MagentaSport (ots)