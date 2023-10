3. Liga live bei MagentaSport: Rotflut für TSV 1860, Schock nach Unfall von Ulms Röser

Rotweisser Rausch, blauweißer Frust: Essen gewinnt nach 40 Jahren erstmals wieder in Duisburg, das 2:1 fällt in der 93. Minute nach einer furiosen Schlussphase, die der MSV ebenso für sich hätte entscheiden können. "Aber wenn man die Scheiße am Hacken hat, hat man die Scheiße am Hacken", erklärt RWE-Trainer Christoph Dabrowski offen mit dem MSV fühlend. Die eigene Glückseligkeit als Tabellenvierter und Derby-Sieger beschreibt er so: "Das ist fantastisch. Uaah - das war ein unfassbar packendes Spiel." MSV-Trainer Boris Schommers findet das 1:2 "sehr, sehr bitter", ist nach einem "Dutzend Chancen" des Letzten sicher: "Wir werden die Kurve schaffen!" Blauweißer Ärger beim TSV 1860 München nach dem 1:2 in Köln - am Ende gab´s 4 Platzverweise.

Auch 1860-Trainer Maurizio Jacobacci kassierte nach Abpfiff von Schiedsrichter Timon Schulz einen Platzverweis mit Folgen: "Ich habe ihm nur gesagt, dass es nicht unbedingt ein positives Spiel war. Auf das hat er mir die gelb-rote Karte gegeben." In Bielefeld wird auf der Alm wieder gesungen: 4:0 gegen den FC Ingolstadt. "Das ist gerade der Schlüssel zum Erfolg, dass man in diesen schwierigen Phasen bei sich bleibt", sagt Arminia- Trainer Mitch Kniat nach einer disziplinierten Leistung. Den Spruch des Tages liefert Ingolstadts Michael Köllner, nachdem sein Kapitän Malone die FCI-Spielweise "Kinderfußball" nannte: "Kinderfußball! Das wird den Kindern ja gar nicht gerecht - die spielen ja auch Fußball." Jens Keller gewinnt sein Trainer-Debüt für Sandhausen beim BVB-Nachwuchs mit 2:1. Kapitän Rouwen Hennings erklärte zum Sieg: "Heute war es auch für unseren Ex-Trainer." Schreckminuten in Ulm: Lucas Röser bleibt nach einem Kopftreffer minutenlang liegen, lässt die hochklassige Partie und Halles wichtigen Sieg in den Hintergrund treten. Ulms Trainer Thomas Wörle zur Verletzung von Röser: "Ich meine, dass Lucas Röser kurz bewusstlos war. Er klagte über starke Nackenschmerzen."



Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Samstag am 13. Spieltag in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag ab 13.15 Uhr mit der Partie des Spitzenreiters Dresden in Saarbrücken - exklusiv bei MagentaSport.

MSV Duisburg - RW Essen 1:2

Der 1. Sieg für Essen seit 40 Jahren in Duisburg, da nutzt dem MSV auch das zwischenzeitliche 1:1 nichts, hat dann noch eine Riesenchance zum 2:1. Kourouma sorgt in der 93. Minuten für die RWE-Ekstase. Duisburg bleibt Letzter. Essens Jubeltanz: clipro.tv/player?publishJobID=QnFEZTFldDQzZFJDU3QxK3VzdC9XVzVxL1p2ZjlXdEZON0poWXVxODV3bz0=

"Wir werden die Kurve schaffen", sagt Boris Schommers, Trainer MSV Duisburg, findet die Niederlage "sehr, sehr bitter": "In der Halbzeit habe ich ihnen einfach gesagt, dass wir mutiger spielen müssen. Dass die Einstellung stimmt. Aber nicht jeden Ball einfach nach vorne schießen. Dass wir mutiger spielen müssen, damit wir ins vordere Drittel kommen. Wir hatten gefühlt eine zweistellige Chancenanzahl. Du machst das Tor und wirst hintenraus mit nichts belohnt."

Was Schommers Hoffnung macht: "Heute wird´s brutal schwer, morgen wird´s schwer. Aber wenn wir in der Analyse das Spiel aufarbeiten und sehen, wie gut wir das in der 2. Halbzeit gemacht habe. Dann müssen die Jungs merken, dass wir diesen Weg weiter gehen müssen. Heute hatten wir zweistellige Chancen erspielt, vorher hatten wir 2 Chancen, heute haben wir ein Tor geschossen - es hat leider immer noch nicht gereicht. Also arbeiten wir hart daran, dass demnächst 2 Tore mehr schießen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z2VpcXk5MEY2NDhTV2RuenBxa043ZjN2TWxvd2graERjeXBheUd0NGpOWT0=

Duisburgs Rückkehrer Thomas Pledl: "Das ist brutal hart, dass wir das Spiel verlieren. Das tut richtig weh. Nicht nur weil´s ein Derby ist. Aber die Art und Weise. Solche Spielverläufe hast du nur, wenn du ganz unten drinstehst." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T2tQZ04zaXVEcHd3TXBWc0ltall2K3pkRko4ZmI1VUh1WVVzMHRrWThwVT0=

"Ich habe schon einige schöne Jubeltage erlebt. Aber das ist fantastisch. Uaah - das war ein unfassbar packendes Spiel. In 1. Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert. In der 2. Halbzeit hat´s zu Beginn lichter loh gebrannt. Da haben wir das Glück und Golz gehabt" bilanziert Christoph Dabrowski, Trainer RW Essen glückselig: "Die Duisburger verstehen die Welt nicht mehr. Hätten sich mit Sicherheit was Zählbares verdient aufgrund der 2. Halbzeit. Aber wenn man die Scheiße am Hacken hat, hat man die Scheiße am Hacken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZG5hWEJ6V3A3bllFZjFuVW5SZW1mdU9YK2hwQURPZDNJV2lkQkVuNkxWbz0=

"Es gibt nichts Besseres", strahlt Siegtorschütze Mustafa Kourouma: "Es war krass. Ich musste den Ball einfach nur abtropfen lassen. Dann wir´s schwer für den Torwart. Schönes Tor." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y3BVS2pVTHEvdUZoOTVuemtCUXoxUEovSTJ2SnQzKzZ4ZWk1anhScyttUT0=

Essens Siegtreffer: clipro.tv/player?publishJobID=b0NnUW5EdEQ4MTcyMTBrcUM4MUMxQ0JKenpJbG1iRE9pT015SjAyUHovTT0=

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 4:0

Klare Sache für die Arminia, die sich mit dem 4. Sieg in Folge ins Mittelfeld kämpft. Für Ingolstadt ist die deutliche Niederlage ein Rückschlag - an Aufstieg denkt beim FCI nach dem "Kinderfußball" aktuell wohl keiner mehr. "Ich freue mich mehr über nichts mehr wie über Tore", sagt Mitch Kniat, Trainer Bielefeld, der dennoch sehr ernst wirkte. Immerhin lobt vor allem das Spiel gegen den Ball: "Der Sieg ist die Bestätigung dafür, dass die Mannschaft an sich geglaubt hat. Wir hatten eine Phase, da sin die 50:50 Situationen immer gegen uns gelaufen. Ich glaube, Mannheim kann davon gerade ein Lied singen - diese Phase hatten wir auch. Das ist gerade der Schlüssel zum Erfolg, dass man in diesen schwierigen Phasen bei sich bleibt."

Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QVVaT2ZuNzdMMEJPaTd6WS8wT2psbi9wUHFuTmgvODdGb1FycnA3QUpOOD0=

Ingolstadts Spieler Malone hatte Ingolstadts Spielweise "Kinderfußball" genannt. Trainer Michael Köllner setzte noch einen drauf: "Kinderfußball - das wird den Kindern ja gar nicht gerecht - die spielen ja auch Fußball. Wir haben bei jedem Tor miserabel verteidigt. Bielefeld hat das eiskalt ausgenutzt."

Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VGR0Z0p0VFdvOVdtdHoxQmNiMFRPZW91dlVCQmk3SVFzOEFHMTR3MndOdz0=

Viktoria Köln - TSV 1860 München 2:1

Knock-out in der Nachspielzeit: in doppelter Unterzahl verliert der TSV 1860 München mit 1:2 bei Tabellennachbar Viktoria Köln - insgesamt vergab Schiedsrichter Timon Schulz viermal Rot für die Löwen - zweimal in der Nachspielzeit für den Löwen-Trainer und den Geschäftsführer Pfeifer, der schon vor 2 Wochen auffällig wurde.

Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, war zufrieden mit dem Sieg, wie er zustande kam, schien ihm gleich: "Ich habe mir angewöhnt, die Schiedsrichter-Entscheidungen in der 3. Liga weitgehend hinzunehmen."

Luca Marseiler, der neue Elferschütze bei Viktoria Köln: "Den letzten hat der Koronkiewicz verschossen. Den hat er dann im Nachschuss reingemacht. Ich zähle das als verschossenen Elfmeter. Und ich habe mich gut gefühlt und den Ball dann einfach genommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U0JIUlRQSzJHWEwyUXVmbTZGenR2TnZQTkFkbkxVam55alFzQWYrd0Zsbz0=

Maurizio Jacobacci, Trainer TSV 1860 München zu seinem Platzverweis nach dem Spiel: "Ich habe ihm nur gesagt, dass es nicht unbedingt ein positives Spiel war. Auf das hat er mir die gelb-rote Karte gegeben. Ich glaube schon, dass die Situation mit Schröter ein Elfmeter war."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEdiVlNOWGZqQmpVTzA0cTg2UlFUaFR6M2NaZldKUmRuZDYraVhDNWxoTT0=

Morris Schröter (Gelb-Rot), TSV 1860 München, zur Schiedrichterleistung: "Ich habe noch nie so ein Spiel erlebt. Auch auf dem Feld war das Ganze so wild wie es nach außen gewirkt hat. Ich glaube nicht, dass jeder den Schiedsrichter auf das Übelste beleidigt hat, als nach dem Spiel hier nochmal die Karten durch die Gegend geflogen sind. Es kam durch die Entscheidungen viel Hektik auf. Und ich glaub, dass ist kein gutes Zeichen. Egal ob es die erste Partie als Spieler oder Schiedsrichter ist." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RlBvZDhPZnUvZkw2V0Vla3pqKzJDR21OR1pOZFZCcUthdVFobmNqd3QvOD0=

Dortmund II - SV Sandhausen 1:2

Jens Keller feiert bei seinem Einstand als Trainer des SV Sandhausen nach drei Jahren Profifußball-Pause und mit dem Zweitliga-Absteiger gleich eine Wende: Der SVS dreht das Spiel bei den BVB-Bubis und siegt mit 2:1. Matthias Imhof, Sportdirektor Sandhausen, hatte zur Verpflichtung des neuen Trainers Jens Keller erklärt: "Das war kein Buddy-Deal. Buddy-Deals gibt es im Fußball nicht. Ich kenne Jens Keller seit 30 Jahren. Er hilft uns als Trainer mit seiner Erfahrung."

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund II: "Wir verursachen einen dummen Elfmeter und eine dumme Ecke. Heute hat man wieder gesehen, dass wir eine U23 sind." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZXRrMkJZR3JQWmxEY3pjL2VyQTNmSzlOd084dEVBRjhzaFkwVk01YjNQMD0=

Jens Keller, Trainer SV Sandhausen: "Fußballerisch ist es definitiv noch ausbaubar. Wir haben viel Leidenschaft reingebracht und gefightet. Wir müssen daran arbeiten, dass wir ruhiger Fußball spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXBSSTQ3VDIwaFhtTEg1SmkwU3JGaW00SFpiRk9mdVVQZnEzWEpyWXY5bz0=

Rouwen Hennings, Stürmer SV Sandhausen, über die Situation in der Woche: "Es waren leider immer Kleinigkeiten, die gegen uns gelaufen sind. Heute war es auch für unseren Ex-Trainer. Jens Keller wollte einfach Leidenschaft sehen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NUJkNjZob1ppN0pZUnBUYkJPNjMvbEpQeW50WjI4SWpZR0VkRHRrejYvdz0=

SSV Ulm - Hallescher FC 2:3

Die große Sorge um Ulms Lucas Röser, der nach einem Kopftreffer minutenlang liegenblieb, lässt die hochklassige Partie und Halles wichtigen Sieg in den Hintergrund treten. Dominic Baumann dreht mit Doppelpack das Spiel und Halle bringt das 3:2 über die Zeit.

Tomas Wörle, Trainer SSV UIm zur Verletzung von Lucas Röser: "Ich meine, dass Lucas Röser kurz bewusstlos war. Er klagte über starke Nackenschmerzen. Er war dann zwar ansprechbar, aber ziemlich mitgenommen. Wir hoffen das Allerbeste."

Wörle zum Spiel: "Der Gegner war eiskalt: vier Chancen drei Tore. Heute waren wir lange nicht in der Niederlage den Druck aufzubringen. Hinten raus können wir sogar das Spiel noch gewinnen." Der Link:

Sreto Risitic, Trainer Hallescher FC, nach dem 1. Sieg nach 6 Spielen: "Es war das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Timo Gayret war heute überragend und an jedem unserer Tore beteiligt. Klar haben wir aber auch ein paar Fehler gemacht. So ein Gegner wie Ulm nutzt das gnadenlos aus." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UnF2eUFFRmo3bnpRL1BZNDB2Z25BTU5DWSt6NXJRcno3NWExNXdybnllRT0=

Die 3. Liga komplett live - 13. Spieltag

Sonntag, 29.10.2023

Ab 13:15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden

Ab 16:15 Uhr: SC Verl - VfB Lübeck

Ab 19:15 Uhr: SC Freiburg II - FC Erzgebirge Aue

Quelle: MagentaSport (ots)