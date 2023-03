1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt in Bremen

In der ersten Sonntagspartie des 24. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen in Bremen mit 3:2 gewonnen.

In der Tabelle ist damit Leverkusen auf Rang 9, Werder auf elf. Dabei war Bremen in der 30. Minute nach Vorlage von Füllkrug aus sieben Metern durch Marvin Ducksch in Führung gegangen. Leverkusen glich nur vier Minuten später durch Mitchel Bakker (34. Minute) aus. Im zweiten Durchgang drehte der Treffer von Bayers Jeremie Frimpong die Partie (56. Minute). Zu Recht: denn Werders Offensivspiel hatte viele Risse, während Leverkusen zuerst passiv war, dann aber konsequent zu Gegenschlägen ausholte. In der Schlussphase ging es dann nochmal heiß her: Leverkusens Adam Hlozek erhöhte in der 83. Minute, Werders Anschluss durch Niclas Füllkrug (86. Minute) hielt die Spannung hoch.

1. Bundesliag: Schalke und Dortmund unentschieden

Am 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem Schalke 04 mit einem 2:2 ohne Sieger zu Ende gegangen. Im 100. Revierderby zeigten sich beide Kontrahenten wie erwartet bissig und körperbetont. In der 38. Minute gelang Nico Schlotterbeck nach einem Zuspiel von Raphael Guerreiro der Führungstreffer zum 1:0 Pausenstand aus Dortmunder Sicht. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Marius Bülter die Schalker in der 50. Minute zurück ins Spiel. Nach einem Ballverlust von Bellingham an der Mittellinie reichten zwei Stationen und ein Querpass im Strafraum zum Anschlusstreffer. Dortmund war zuvor unerwartet passiv aus der Kabine gekommen. Die Schwarz-Gelben fanden jedoch schnell zurück in die Spur und der formstarke Guerreiro traf zehn Minuten später nach Zuspiel von Emre Can sehenswert zum 2:1. Schalkes Trainer reagierte auf den erneuten Rückstand und wechselte auf vier Positionen. Der frisch gekommene Kenan Karaman bedankte sich für die Gelegenheit und traf per Kopf zum Anschlusstreffer in der 79. Minute und damit zum Endstand. Der BVB stolpert beim Kampf um die Meisterschaft beim Erzrivalen, Schalke 04 holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und feiert das Unentschieden wie einen Sieg.



1. Bundesliga: Hoffenheim verliert gegen Freiburg

Am 24. Spieltag der Bundesliga hat die TSG Hoffenheim ihre Niederlagenserie fortgesetzt. Gegen den SC Freiburg verloren die Kraichgauer am Ende spät mit 1:2.



Damit hat Hoffenheim jetzt sieben Spiele in Folge verloren. Ihre Negativserie von Spielen ohne Sieg beendete die TSG ebenfalls nicht: Mittlerweile konnte sie 14 Bundesliga-Begegnungen in Folge nicht gewinnen. Am Sonntag sah es zunächst nach einem problemlosen Sieg für die Freiburger aus. Die Hausherren gingen bereits in der fünften Minute durch einen Treffer von Maximilian Eggestein in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte allerdings Angelo Stiller in der 49. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielen. Ein Platzverweis für Hoffenheim sorgte in der Schlussphase dann aber nochmal für Druck: Ozan Kabak sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf erzielte Ritsu Dōan den Siegtreffer für Freiburg. Durch die Niederlage bleiben die Kraichgauer Tabellenletzter, während Freiburg auf Platz vier vorrückt. Für die Breisgauer geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Juventus Turin weiter, Hoffenheim ist am Samstag in der Liga gegen Hertha BSC gefordert.

1. Bundesliga: Union in Wolfsburg unentschieden



Union Berlin fällt in der Bayern-Verfolgergruppe zurück. "Die Eisernen" spielten zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags 1:1 in Wolfsburg. Beide Teams waren extrem defensiv aufgestellt, was zu einer über weite Strecken langweiligen Partie führte. Unions Josip Juranovic verwandelte in der 72. Minute einen Elfmeter, nachdem aus dem Spiel heraus die meiste Zeit praktisch gar nichts klappte, für Wolfsburg glich Patrick Wimmer in der 84. Minute durchaus verdient aus, denn die Wölfe waren unterm Strich doch die gefährlichere Mannschaft. In der Tabelle rutscht Union mit dem Unentschieden auf Platz vier, hinter den Bayern, Dortmund und Leipzig, Wolfsburg bleibt auf Rang acht.

