WM-Aus für Deutschland - Schweden und Mexiko im Achtelfinale

Bei der Fußball-WM in Russland hat Deutschland den Sprung ins Achtelfinale verpasst - und 0:2 gegen Südkorea verloren. In der parallel ausgetragenen Partie der WM-Gruppe F gewann Schweden überraschend gegen Mexiko mit 3:0. Bei einem Sieg der Mexikaner hätte den Deutschen auch ein torloses Remis gereicht.

Deutschland hatte zwar von Anfang an mehr Ballbesitz und war insgesamt das leicht bessere Team, konnte aber in der ersten Halbzeit nicht gefährlich werden. Im zweiten Durchgang waren die Chancen dann da, der Ball wollte aber nicht ins gegnerische Tor, Südkorea verteidigte verzweifelt und schließlich erfolgreich. In der 93. Minute trafen die Südkoreaner dann sogar durch Younggwon Kim, eine Abseits-Entscheidung wurde per Videobeweis korrigiert. Nachdem Neuer in den letzten Minuten zum Mittelfeldspieler wurde, konnte Heungmin Son in der sechsten Minute der Nachspielzeit ins leere Tor schießen.



Damit spielt Schweden als Gruppenerster am Montag gegen den Zweiten aus WM-Gruppe E, Mexiko spielt am Dienstag gegen den Sieger aus derselben Gruppe. Für beide Positionen kommen Brasilien, die Schweiz und Serbien infrage - die Entscheidung fällt am Abend. Deutschland beendet die WM als Gruppenletzter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur