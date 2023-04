3. Liga: Duisburg verspielt 2:0-Führung in Köln

Der MSV Duisburg kann einfach nicht mehr gewinnen: auch im 6. Spiel bleibt der MSV - trotz 2:0-Führung nach 17 Minuten, Viktoria Köln gleicht 17 Minuten später zum 2:2 aus. MSV-Trainer Torsten Ziegner ärgerte sich über diese "20 passiven Minuten": "Die Krönung dessen sind natürlich die beiden Slapstick-Tore. Die beide total unnötig waren." Marvin Knoll, der sein erstes Tor für Duisburg erzielte, machte gegenüber dem 0:5 in der Vorwoche eine bessere Stimmung und eine viel bessere Leistung aus: "Mit dieser Stimmung auf dem Platz sind wir eklig zu bespielen. Sobald das nicht mehr der Fall ist, das haben wir letzte Woche gesehen, können wir auch richtig auf den Arsch bekommen."

Mit 37 Punkten ist Duisburg nur 6 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Bei Viktoria Köln kann mit 46 Zählern schon die Zukunft geplant werden. Ein gravierender Einschnitt ist dabei: Viktoria-Boss Franz Wunderlich, seit 2011 für das Allermeiste im Klub verantwortlich, übergibt an den neuen Sportdirektor Stephan Küsters. Zumindest teilweise: "Somit werde ich aus dem Tagesgeschäft mit der Mannschaft und drumherum einen Schritt zurückgehen. Diese 13 Jahre waren auch extrem tough." Er habe in dieser Zeit sicher "auch den einen oder anderen Fehler" gemacht, räumte Wunderlich im MagentaSport-Interview ein. Ganz weg wird Franz Wunderlich ganz bestimmt nicht sein.



Viktoria Köln - MSV Duisburg 2:2

Köln steht mit 47 Punkten jenseits von Gut und Böse, planen quasi schon für die nächste Saison. Ziel sind wenigstens 51 Punkte. Entspannte Restsaison also. Duisburg lotst sich mit 37 Punkten mit 18 Gegentoren aus den letzten 7 Partien, nach 6 Sieglos-Spielen dagegen wieder in die unteren Regionen. Das 0:5 aus der letzten Woche gegen den BVB II quält die Duisburger noch immer. Die nächsten Gegner: der Zweite Wehen Wiesbaden kommt am Samstag), der Erste Elversberg (Nachholspiel) am Dienstag, 25.04., dann geht´s zum Abstiegskandidaten Bayreuth.

"Ein gerechtes Unentschieden", fand Duisburgs Trainer Torsten Ziegner das 2:2, ärgerte sich dennoch über "20 passive Minuten" in der 1. Halbzeit: "Die Krönung dessen sind natürlich die beiden Slapstick-Tore. Die beide total unnötig waren. Das war keine schön rausgespielten Tore."

Ziegner appelliert an die Mannschaft: "der MSV Duisburg ist ein Verein, der über Arbeit gekommen ist, über Einsatzbereitschaft gekommen ist. Genau dahin wollen wir auch wieder hin. Das sollte schon so sein. Aber natürlich ohne diese Slapstick-Einlagen."

"Heute ging´s einfach darum, das wir´s zusammen gut rocken!" - Verteidiger Marvin Knoll traf zum 2:0, sein 1. Tor für den MSV, sein Fazit: "Mit dieser Stimmung auf dem Platz sind wir eklig zu bespielen. Sobald das nicht mehr der Fall ist, das haben wir letzte Woche gesehen, können wir auch richtig auf den Arsch bekommen."

Knoll traf zuletzt vor 5 Jahren, über seinen Treffer witzelt er: "Wie Roy Makaay früher!"

"Wenn du nach 2 Angriffen vom Gegner nach gefühlt 20 Minuten 2:0 hinten liegst, dann ist das der Maximal-Gau. Da ist man ja nicht glücklich. Wichtig war, dass wir dann bei unserem Spiel geblieben sind, nicht hektisch oder panisch geworden sind. Wir haben dann immer besser ins Spiel gefunden und noch vor der Halbzeit das 2:2 gemacht - das war Klasse!" Kölns Trainer Olaf Janßen erlebte 2 Welten in einer Halbzeit. Er war deshalb zufrieden mit dem Unentschieden.

Wunderlich tritt "einen Schritt zurück aus dem Tagesgeschäft"

Mister "Viktoria Köln" Wunderlich will sich sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Sein Nachfolger wird Stephan Küsters, zumindest als Verantwortlicher im sportlichen Bereich. "Das war mein persönlicher Wunsch und mein Bedürfnis. Ich glaube 13 Jahre Viktoria Köln aus meiner Perspektive in einer Doppelbelastung - ich bin noch Unternehmer mit über 300 Mitarbeitern - das habe ich jetzt 13 Jahre sehr intensiv gelebt. Es gibt so viele Themen im Hintergrund und in diesem Verein. Auch ich habe sicher den einen oder anderen Fehler gemacht und da muss man sich selbst kennen. Das ist auch besser so. Stephan wird dann die Aufgabe übernehmen. Somit werde ich aus dem Tagesgeschäft mit der Mannschaft und drumherum einen Schritt zurückgehen. Diese 13 Jahre waren auch extrem tough."

