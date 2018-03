1. Bundesliga: Bayern verlieren in Leipzig

Die Bayern müssen noch auf den Meistertitel warten. Der FC verlor am Sonntagabend in Leipzig mit 1:2.

Sandro Wagner hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht, doch dann kamen Naby Keïta (37.) und Timo Werner (56. Minute) und drehten die Partie. Und dabei hatten die Leipziger sogar noch mehr Chancen - der Sieg war damit hochverdient.

Die Bayern haben "nur" noch 17 Punkte Abstand auf den Verfolger Schalke - bei noch sieben verbleibenden Spieltagen. Für die Leipziger ist es der erste Sieg gegen den Rekordmeister im fünften Anlauf - RB ist nun auf Platz sechs.

Köln nicht mehr Letzter

Im zweiten Sonntagsspiel des 27. Spieltags der Bundesliga hat der 1. FC Köln 2:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Damit haben es die Kölner geschafft, den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Neues Schlusslicht ist der HSV. Mit fünf Punkten Rückstand auf Rang 15 und 16 kann Köln sich zudem noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Die Werkself steht nach der Niederlage auf Tabellenplatz fünf.

Die Kölner waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Sie gingen bereits nach neun Minuten durch Yuya Osako in Führung. Auch im Anschluss zeigten sie eine engagierte Leistung. Die Gäste spielten zudem ab der 33. Minute in Unterzahl, da Lucas Alario nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. In der 69. Minute legte Simon Zoller für die Hausherren nach und sorgte somit für die Vorentscheidung.

Nach der Länderspielpause trifft Köln am 28. Spieltag auf Hoffenheim, Leverkusen spielt gegen Augsburg.

Dortmund gewinnt gegen Hannover

Im ersten Sonntagsspiel des 27. Spieltags der Bundesliga hat Borussia Dortmund 1:0 gegen Hannover 96 gewonnen. Damit können die Dortmunder den Anschluss an den Tabellenzweiten Schalke 04 halten. Hannover steht auf Rang 13.

Michy Batshuayi brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Weil der BVB im ersten Durchgang die bessere Mannschaft war, ging die Pausenführung auch in Ordnung. In der zweiten Hälfte wurde Hannover stärker, während Dortmund etwas nachließ. Weil die Gäste aber mehr riskierten, hatten die Borussen auch mehr Räume. Gute Chancen auf beiden Seiten sorgten aber nicht für weitere Treffer.

Am 28. Spieltag trifft Dortmund im Top-Spiel auf die Bayern, Hannover spielt gegen Leipzig.

Schalke gewinnt glücklich in Wolfsburg

In der Samstagabendpartie des 27. Bundesliga-Spieltags hat Schalke in Wolfsburg mit 1:0 gewonnen. Den Treffer erzielte ein unglücklicher Wolfsburger Robin Knoche in der 86. Minute per Eigentor. Vorher hatte ein anderer unglücklicher Wolfsburger, Paul Verhaegh, in der 75. Minute einen Elfmeter verschossen.

Wolfsburg war insgesamt aktiver und hätte mindestens das Unentschieden verdient - die Punkte nimmt aber Schalke mit nach Hause, das fünfte Mal in Folge, und festigt damit den zweiten Tabellenplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur