Formel 1: Leclerc holt Pole in Belgien

Beim Großen Preis von Belgien wird am Sonntag die vorderste Startreihe in Rot getaucht sein. Ferrari-Pilot Charles Leclerc holte im Qualifying am Samstagnachmittag die Pole Position, sieben Zehntel-Sekunden schneller als sein Teamkollege Sebastian Vettel, der den zweiten Startplatz sicherte.

Lewis Hamilton fuhr im Mercedes auf Position drei. Es folgen dahinter Bottas (4), Verstappen (5), Ricciardo (6), Hülkenberg (7), Räikkönen (8), Pérez (9) und Magnussen (10). Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: