Frankreich löst erstes Ticket fürs WM-Halbfinale

Bei der Fußball-WM in Russland hat Frankreich mit einem 2:0 das Viertelfinale gegen Uruguay gewonnen.

Die Südamerikaner machten es den Franzosen nicht besonders schwer: Raphael Varane köpfte in der 40. Minute per Kopf zur Führung, Antoine Griezmann schoss in der 62. Minute sanft in Richtung Tor und Uruguays Keeper Fernando Muslera ließ den Ball über seine Hände ins Tor gleiten.

Frankreich steht damit am 10. Juli im Halbfinale und spielt dort gegen Brasilien oder Belgien um den Einzug ins WM-Finale.

Quelle: dts Nachrichtenagentur