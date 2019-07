Ein Hoch auf den Nachwuchs: Preisträger für "Das Grüne Band"

Die 50 Preisträger des Jahres 2019 der Initiative "Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein" stehen fest. Eine hochkarätig besetzte Jury hat die Gewinnervereine des seit 33 Jahren bestehenden Wettbewerbs des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Commerzbank AG ausgewählt.

Auch in diesem Jahr haben sich engagierte Sportvereine aus kleinen Gemeinden bis hin zu Großstadtvereinen beworben. Unter den Prämierten sind etablierte Sportarten wie Turnen und Schwimmen, inklusive wie Goalball für Menschen mit Sehbehinderung, aber auch neue Sportarten wie Baseball und Karate, die bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ins Programm aufgenommen wurden. So unterschiedlich die Vereinsstrukturen und die Sportarten sind: Alle Vereine eint ihre hervorragende Nachwuchsarbeit, für die sie die Auszeichnung "Das Grüne Band" erhalten.

"Das `Grüne Band´ ist uns ein Herzensanliegen. Jedes Jahr aufs Neue sind wir beeindruckt von der Quantität und vor allem der Qualität der Bewerbungen und den überzeugenden Konzepten der Vereine zur nachhaltigen Talentförderung. Der Wettbewerb ist für uns ein wichtiger Baustein im Nachwuchsleistungssport und damit für den langfristigen Aufbau von talentierten Athlet*innen in Deutschland. Gemeinsam mit der Commerzbank freuen wir uns sehr, dass wir wieder 50 Vereine für ihre herausragende Nachwuchsarbeit belohnen können", sagt Veronika Rücker, Jurymitglied des "Grünen Bandes" und Vorstandsvorsitzende des DOSB.

Im Herbst 2019 werden die Pokale und der Scheck über jeweils 5.000 Euro Förderprämie im Rahmen feierlicher Veranstaltungen in ganz Deutschland an die Gewinnervereine überreicht. Auch in diesem Jahr begleiten wieder die Botschafter*innen Moritz Fürste, Hockey-Olympiasieger, und Sabine Spitz, Olympiasiegerin im Mountainbike, die großen Preisverleihungen des "Grünen Bandes" und ehren die jungen Sportler*innen und deren Betreuer*innen höchstpersönlich.

"Was uns immer wieder begeistert, ist die Vielfalt in der Nachwuchsarbeit, die das `Grüne Band´ zum Vorschein bringt: die vielfältigen Sportarten und Disziplinen, die unterschiedlichen Vereinsstrukturen und die zahlreichen Regionen, aus der die Bewerbungen kommen. Es ist gut zu sehen, wie viel sich an der Vereinsbasis in Sachen Nachwuchsarbeit entwickelt. Dazu wollen wir als Commerzbank unseren Beitrag leisten", betont Uwe Hellmann, Leiter Brand Management der Commerzbank und Jurymitglied."

Die Jury bilden 2019: Veronika Rücker, DOSB-Vorstandsvorsitzende, Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Uwe Hellmann, Leiter Brand Management der Commerzbank, Uschi Schmitz, DOSB-Vizepräsidentin Leistungssport und Antidopingexpertin Meike Evers-Rölver.

Ein großer Teil der 2018 prämierten Vereine können zudem in diesem Jahr hoffen, für den "Deutschen Engagementpreis" ausgewählt zu werden oder den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises zu gewinnen.

Die 50 Preisträger des "Grünen Bandes" 2019:

Baden-Württemberg:

Golfclub Mannheim-Viernheim 1930 e.V. - Golf



Skisport Franken Heilbronn e.V. - Inline Speedskating



TV 1861 Rottenburg e.V. - Volleyball



TG Böckingen 1890 e.V. - Turnen - SV Germania Obrigheim e.V. - Gewichtheben



Turnerschaft Langenau 1964 e.V. - Triathlon



Bayern:

Münchner Sportclub e.V. - Hockey

Sportclub Prinz Eugen München e.V. - Schwimmen



WSV Bischofswiesen e.V. - Snowboard



SV Gendorf Burgkirchen e.V. - Ju-Jutsu



Wasser-Sport-Verein Friedberg e.V. - Wasserski



Regensburg Legionäre e.V. - Baseball

EC Regensburg e.V. - Eislaufen



Berlin:

Verein Seglerhaus am Wannsee e.V. - Segeln



Brandenburg:

OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Moderner Fünfkampf

OSC Potsdam Luftschiffhafen e.V. - Wasserball



TSV Chemie Premnitz e.V. - Bowling



Bremen

Allgemeiner Turn- und Sportverein Bremen von 1860 e.V. - Rhythmische Sportgymnastik



Hamburg



Eimsbütteler Turnverband e.V. - Floorball



Mühlenberger Segel-Club e.V. - Segeln



Hessen:

LG Eintracht Frankfurt - Leichtathletik - Judo-Club Kim-Chi



Wiesbaden e.V. - Judo



Sportclub Niestetal e.V. - Tischtennis



Mecklenburg-Vorpommern:

Rostocker Goalballclub Hansa e.V - Goalball



SV Grün-Weiss Schwerin e.V. - Handball



Niedersachsen:

Oldenburger Turnerbund - Sportakrobatik



Reitverein Fredenbeck e.V. - Voltigieren



TSV Victoria Linden e.V. - Rugby



Tuspo Weende von 1895 e.V. - Radsport



VfL Wolfsburg e.V. - Behindertensport



Nordrhein-Westfalen:

TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. - Fechten



AC Ückerath 1961 e.V. - Ringen



LG Olympia Dortmund e.V. - Leichtathletik



Citybasket Recklinghausen e.V. - Basketball



Ruderverein Münster von 1882 e.V. - Rudern

Squash-Club Hasbergen e.V. - Squash



DLRG Ortsgruppe Harsewinkel e.V. - Rettungsschwimmen



Rheinland-Pfalz:

Taekwondo Club Ingelheim e.V. - Taekwondo



Wissener Schützenverein e.V. 1870 - Sportschießen



Sachsen:

Dresdner Sportclub 1898 e.V. - Leichtathletik



Eislauf-Verein Dresden e.V - Short-Track



ETC Crimmitschau e.V. - Eishockey



Skisportverein Geyer e.V. - Ski Nordisch



Sachsen-Anhalt:

Böllberger SV Halle e.V. - Kanu



SKC TaBeA Halle 2000 e.V. - Boxen



Schleswig-Holstein

TSV Kronshagen von 1924 e.V. - Judo



Thüringen:

Skiverein Eintracht Frankenhain e.V. - Biathlon



Bob- und Rodelclub 05 Friedrichroda e.V. - Bob- und Schlittensport



SKD Sakura Meuselwitz e.V. - Karate



SV GutsMuths Jena e.V. - Badminton





Quelle: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) (ots)