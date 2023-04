Nicole Wesner: Mit 32 Jahren eingestiegen – heute Box-Weltmeisterin

In der neuen Folgen von „Spielmacher AUF1“ stellt Thomas Eglinski eine Frau vor, deren Geschichte man nicht glauben würde. Nicole Wesner landete mit 32 Jahren durch Zufall in einer Boxstunde. Sie schmiss ihren Job – 2 Jahre später war sie österreichische Staatsmeisterin im Boxen und nochmals 3 Jahre später holte sie ihren ersten WM-Titel. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: „Wenn du etwas tust, dann tu es mit ganzem Herzen“, ist das Lebensmotto von Nicole Wesner. Zufällig stieß sie in einem Fitness-Studio auf Boxstunden. Die Frau, die noch nie in ihrem Leben einen Boxkampf gesehen hatte, war begeistert – und das sollte ihr gesamtes Leben verändern.

Hier die ganze Sendung „Spielmacher AUF1: Glücksfaktor Leidenschaft!“ von Thomas Eglinski mit Nicole Wesner ansehen:

„Spielmacher AUF1: Glücksfaktor Leidenschaft!“ – Thomas Eglinski im Gespräch mit der mehrfachen Box-Weltmeisterin Nicole Wesner



Mit 32 eingestiegen: Heute Box-Weltmeisterin

Sie kündigte ihren Job im Marketing und stieg als Laie mit 32 Jahren in den Profisport ein. Leidenschaft und Motivation seien der größte Motor, auch wenn die Voraussetzungen vielleicht nicht so gut sind.

Erfolgsgeheimnis: Konstant dranblieben

In Phasen, in denen es einmal nicht so gut läuft oder gerade die Motivation fehlt, rät die mehrfache Weltmeisterin, konstant dabeizubleiben, die Dinge einfach „abzuhacken“, nicht aufzugeben.

„Grenzen gibt es nur im Kopf“, lautet ihre sportliche Einstellung.

Nichts ist unmöglich

Während die meisten Profisportler ihre Karriere mit 30 Jahren bereits wieder beenden, fing diese für Nicoles Wesner gerade erst an. „Mein Trainingsalter war ja noch jung“, schmunzelt die Weltmeisterin – und zeigt damit ihr Mindset, dass für sie nichts unmöglich war.

Auf diese Weise konnte Nicole Wesner einige Jahre später WM-Titel in allen drei Weltverbänden abzuräumen.

Freuen Sie sich auf ein spannende Gespräch, das zeigt, dass man mit Leidenschaft alles erreichen kann..."

Quelle: AUF1.info