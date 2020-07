Bremen und Heidenheim im Relegations-Hinspiel unentschieden

Im Relegations-Hinspiel um das letzte Bundesliga-Ticket für die nächste Saison haben sich Bremen und Heidenheim am Donnerstagabend torlos 0:0 getrennt. Das Rückspiel in Heidenheim ist am Montagabend.

Werder hatte sich das Heimspiel sicher einfacher vorgestellt und konnte den Drive aus dem 6:1 gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag nicht mitnehmen. Ganz anders die Heidenheimer, die an ihrem letzten Spieltag in der 2. Liga vom Tabellenführer Bielefeld noch die klare Botschaft mitbekommen hatten, dass man sie nicht unbedingt in die Königsklasse mitnehmen will, jetzt aber überraschend stark mithielten. Gegen Ende der Partie zeigte sich dann doch im Ansatz ein Klassenunterschied, während Bremen nochmal nachlegte und ein paar Chancen herausspielte, ging den Heidenheimern langsam die Luft aus. Allerdings sah zu allem Überfluss Werder-Kapitän Niklas Moisander in der 87. Minuten die Gelb-Rote Karte und ist damit im Rückspiel gesperrt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur