Kramer glaubt an Popularität der Klub-WM in zehn Jahren

Der Ex-Bundesligaspieler Christoph Kramer erwartet, dass die umstrittene Fußball-Klub-WM mit 32 Teams in zehn Jahren ein Erfolg sein wird. "In zehn Jahren wird die Klub-WM normal sein und alle werden sich denken: 'Boah geil, wieder Klub-WM. Wie cool ist das denn'", sagte er dem Nachrichtenportal Watson. Dann werden die TV-Einschaltquoten auch deutlich höher sein als beim diesjährigen Turnier, das in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den USA beginnt.

Dass die Klub-WM nur wenige Tage nach dem Final Four der Nations League startet, sei laut Kramer "ein bisschen ungünstig", werde jedoch einen anderen Trend im Spitzen-Fußball weiter befeuern. "Du brauchst einen Schattenkader von nochmal elf Spielern, die das gleiche Pensum fahren können. Sonst jagst du Spieler ohne vernünftige Rotation immer wieder in Verletzungen. Die Kader werden im Fußball größer werden müssen - auch qualitativ."



Von der fußballerischen Qualität erwartet er keinen großen Unterschied zur laufenden Saison. Jedoch warnt er vor der zunehmenden Belastung für Fußball-Profis. "Für die 100 bis 200 besten Spieler der Welt, die in diesen absoluten Top-Vereinen und Nationen spielen, ist das eine Last, die nicht zu unterschätzen ist", sagte Kramer. Eine Erholungsphase von vier Wochen am Stück sei "nicht unbedingt für deinen Körper, sondern vor allem für deinen Kopf" wichtig. Quelle: dts Nachrichtenagentur