Sporthilfe fordert Steuerfreiheit für Olympia- und Paralympics-Prämien

Im Vorfeld der Bundestagswahl stellt die Stiftung Deutsche Sporthilfe die Frage: Was ist Deutschland Spitzensport wert? Nach den Spielen im vergangenen Sommer in Paris herrschte beispielsweise bei vielen Olympia- und Paralympics-Medaillengewinnerinnen und -gewinnern aufgrund des Steuerabzugs bei der ausschließlich von der Sporthilfe gezahlten Medaillenprämie große Ernüchterung vor.

Das ist nur ein Beispiel der nach Sicht der Sporthilfe ungenügenden Wertschätzung für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten. Deshalb fordert die Stiftung in ihrem aktuellen Positionspapier von der Politik eine nachhaltige Stärkung der Spitzenathletinnen und -athleten, darunter im ersten Schritt eine Steuerbefreiung für Prämienzahlungen undim weiteren Verlauf auch für deren Grundförderung.

"Spitzensport bringt unsere Gesellschaft weiter, denn er vermittelt Werte wie Leistung und Zusammenhalt, die Deutschland stark machen und mehr denn je gut gebrauchen kann", richtet sich Karin Orgeldinger, im Vorstand der Sporthilfe verantwortlich für die direkte Athletenförderung, im Vorfeld der Bundestagswahl an die Politik. "Wir fordern für unsere besten Athletinnen und Athleten von der Politik ein klares Signal für deren Wertschätzung und die Verbesserung der für erfolgreichen Spitzensport notwendigen Rahmenbedingungen."

Die Mehrheit der Bevölkerung, das zeigen entsprechende Umfragen, hat die Sporthilfe dabei hinter sich: Rund drei Viertel der in Deutschland lebenden Menschen sind deutsche Erfolge bei sportlichen Großereignissen wichtig, sie sehen Spitzenathletinnen und -athleten als Vorbilder in puncto Leistungsbereitschaft, Fairplay, Miteinander und Vielfalt und sind der Meinung, dass diese Werte die Gesellschaft positiv inspirieren und Zuversicht spenden können.

In dem mit "Deutschland braucht Sieger" überschriebenen Positionspapier fordert die Sporthilfe von der Politik deshalb die weitere Optimierung der Rahmenbedingungen durch stärkere Investitionen, bietet sich als Impulsgeber für moderne Strukturen an und möchte gleichzeitig gemeinsam mit den besten Athletinnen und Athleten die Gesellschaft inspirieren.

"Die Investition in den olympischen und paralympischen Spitzensport ist eine Investition in Vorbilder, die unsere Gesellschaft dringend braucht", betont Karin Orgeldinger. Und Laura Nolte, Olympiasiegerin im Bobsport, ergänzt: "Athleten zeigen, was man mit Leistungsbereitschaft, Trainingsfleiß und Hingabe alles erreichen kann. Von dieser Vorbildfunktion profitieren schlussendlich alle gesellschaftlichen Bereiche."

Auf dem Sporthilfe-Positionspapier zur nachhaltigen Stärkung der deutschen Spitzensports und seiner olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten fordert die Sporthilfe sechs zentrale Maßnahmen und konkretisiert sie durch greifbare Zahlen:

Quelle: Sporthilfe (ots)