3. Liga: Saarbrückens 11.Remis, weil Vollstrecker fehlt!

82 Minuten Überzahl bei Borussia Dortmund II - und trotzdem kein Sieg für den 1. FC Saarbrücken, der eigentlich aufsteigen wollte und mit 32 Punkten im Mittelfeld der 3. Liga verharrt. Zum Auftakt des 24. Spieltages profitiert Saarbrücken von einer frühen Roten Karte für BVB-Akteur Falko Michel, gerät aber durch ein Traumtor in Rückstand. Saarbrücken rennt bis zum Schluss an, doch mehr als ein umstrittener Ausgleich gelingt nicht. Die Entstehung bringt BVB-Trainer Jan Zimmermann am Mikrofon von MagentaSport auf die Palme: "Ich bin schon echt sauer!". Saarbrücken hadert hingegen mit dem 11. Remis.

"Es sind zu viele Unentschieden. Wenn man diese Unentschieden durchgeht, waren Minimum 4 oder 5 dabei, die wir gewinnen müssen. Wir müssen mehr Tore schießen aus den erspielten Möglichkeiten", stellt Trainer Rüdiger Ziehl fest. Marcel Gaus formuliert es deutlicher: "Mit dem Anspruch, den wir an uns selber haben, ist das zu wenig." Fehlt etwa ein Abschlussstürmer, nach dem die Saarländer im Winter gefahndet haben? Sportdirektor Jürgen Luginger begründet die Entscheidung, letztlich doch keinen Angreifer verpflichtet zu haben: "Es war jetzt nichts dabei, was sich der Trainer vorgestellt hat. Nur irgendwas machen, um irgendwas zu machen, bringt ja nichts." Diese Haltung kosten nun vielleicht den Aufstieg.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 24. Spieltags in der 3. Liga. Am Samstag geht es weiter mit der Konferenz ab 13.30 Uhr und allen Einzelspielen ab 13.45 Uhr. Unter anderem empfängt der FC Erzgebirge Aue den TSV 1860 München. Um 16.15 Uhr geht es weiter mit Arminia Bielefeld, die gegen Viktoria Köln sehr unter Druck stehen - live bei MagentaSport. Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken 1:1 Der BVB II ist schon nach 8 Minuten dezimiert, weil Falko Michel nach einem viel zu hohen Bein glatt Rot sieht. Dennoch gelingt Dortmund in der 26. Minute per Traumtor durch Rodney Elongo-Yombo die Führung. Erst in der Schlussphase gleicht Saarbrücken nach einem Standard durch Manuel Zeitz aus (86.). Der FCS steht mit 32 Punkten weiterhin im Mittelfeld der Tabelle. Dortmunds Trainer Jan Zimmermann ist aufgrund der Schiedsrichterleistung aufgebracht. Grund dafür ist eine umstrittene Freistoßentscheidung vor dem 1:1: "Wenn du 85 Minuten gegen Saarbrücken in Unterzahl bist, selber keinen Fehler machst und trotzdem durch einen Fehler das Spiel nicht gewinnst, dann hätte ich zumindest erwartet, dass der Schiedsrichter mit mir vernünftig spricht und mir nicht gleich eine Gelbe Karte zeigt und beleidigt abhaut. Ich bin schon echt sauer, weil meine Jungs echt ein super Spiel gebracht haben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ty96YVVSYWU4bEdQNExrdWZBTDlPL1UwRW81TkVRZS9DN1NYOFVmRTVGZz0= Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl konstatiert nach dem 11. Remis mit Blick auf die Aufstiegsränge: "Es sind zu viele Unentschieden. Das ist einfach so. Das ist wieder mal ein Unentschieden, in dem wir die bessere Mannschaft waren - klar, wegen der Überzahl auch. Aber wenn man diese Unentschieden durchgeht, waren Minimum 4 oder 5 dabei, die wir gewinnen müssen. Das sind dann schon 10 Punkte. Wir müssen mehr Tore schießen aus den erspielten Möglichkeiten." Nun steht das Highlight im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach an. Ziehl gibt die Marschroute vor: "Gegen einen Bundesligisten sind es ganz andere Voraussetzungen. Wir müssen das abschütteln, morgen regenerieren und ab Sonntag Vollgas auf Gladbach." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VFRJd05xRlZTRDdDRGs0ak5BK0Q4VkxrZlJXT2FvWWczbDZtM3MyZms1ND0= Saarbrückens Marcel Gaus erwartet stündlich sein 4. Kind und läuft trotzdem in Dortmund auf: "Ich wollte dabei sein, in einem Spiel, dass für uns ein Stück weit richtungsweisend war und natürlich nicht den Ausgang genommen hat, den wir uns vorgestellt haben." Gaus resümiert, dass es am Torschießen aktuell "hapert": "Mit dem Anspruch, den wir an uns selber haben, ist das zu wenig." Das Ziel "Aufstieg" ist damit erst einmal kein Thema mehr: "Ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, da brauchst du nicht auf Platz 3 gucken. Du musst das realistisch sehen, du musst erstmal wieder ein Spiel gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHVXK3NnMHk4bWZ2Rm1CMmVYVDJBbis0cGYvNU9xdGhNd3dKNVFlT01lVT0= Vollstrecker für Saarbrücken? "Es war nichts dabei", sagt Luginger 67 Torschüsse in der Rückrunde, ein Tor. Saarbrücken fehlt ein klassischer Vollstrecker. Dabei war der FCS im Winter auf der Suche. Sportdirektor Jürgen Luginger erklärt, warum es nicht geklappt hat: "Es war jetzt nichts dabei, was sich der Trainer vorgestellt hat. Nur irgendwas machen, um irgendwas zu machen, bringt ja nichts. Das muss schon passen. Das war nicht der Fall." Dafür kam Verteidiger Robin Becker kurz vor Transferschluss, was Luginger so begründet: "Wir wissen, dass bei uns in der Defensive der ein oder andere verletzungsanfälliger ist. Daher war es schon wichtig, dass wir da nochmal nachlegen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bVBGK0VvK3ZIRDZad3dVVmZOL1k2Unk3YnR2SUZFc1dzVVRGYnYzaEZwVT0= Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl sieht die Nicht-Verpflichtung eines Angreifers vor dem Spiel noch entspannt: "Wir haben schon bewiesen, dass wir auch Tore schießen können. Auch kurz nach der Verletzung von Patrick Schmidt war das ein Thema. Zwei Spiele später haben wir 6:2 in Bielefeld gewonnen. Vertrauen in die Stürmer ist da. Die haben bewiesen, dass sie Tore schießen können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDF3dDlzRjNCVnVvalZMaHNPSTBOaUsrd2M3ZDVEWVZWOXJRUlJhUFdubz0= Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport Samstag, 03.02.2024 Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: VfB Lübeck - SSV Ulm 1846, Rot-Weiss Essen - SC Freiburg II, SpVgg Unterhaching - SC Verl, FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München, SV Sandhausen - Hallescher FC Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - FC Viktoria Köln Sonntag, 04.02.2024 Ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden Ab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Preußen Münster Ab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Jahn Regensburg Quelle: MagentaSport (ots)