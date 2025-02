SC Freiburg holt Beste zurück in die Bundesliga

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Jan-Niklas Beste von Benfica Lissabon verpflichtet. Das teilte der Sport-Club am Freitag mit. "Es entstehen Konstellationen, da sollte man nicht zögern, sie umzusetzen. Die Chance, Niklas in unseren Kreis zu holen, war so eine Möglichkeit", sagte SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

"Niklas ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler und kennt die Bundesliga. Sportlich hat er vieles schon nachgewiesen - jetzt gilt es, ihn in unsere Abläufe zu integrieren. Diese Arbeit beginnt sofort und darauf freuen wir uns ungemein."

Beste selbst sagte: "Ich habe sehr große Lust auf die Bundesliga und in den Gesprächen mit dem Sport-Club hat die Chemie gestimmt." Das Stadion im Breisgau habe er "aus meinem letzten Auftritt hier in Freiburg als sehr stimmungsvoll in Erinnerung und freue mich darauf, diese Atmosphäre im SC-Trikot zu erleben."

Der Linksaußen wechselte im vergangenen Sommer vom 1. FC Heidenheim in die portugiesische Hauptstadt und kam für den Rekordmeister in Liga, Champions League und nationalen Pokalwettbewerben in 22 Spielen zum Einsatz. Im Vorjahr erzielte er für den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga acht Tore, gab 13 Vorlagen und wurde im März 2024 erstmals in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur