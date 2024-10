EuroLeague: Hoeneß hofft auf "neue Ära" mit der "Lichtgestalt" Herbert, Experte Günther appelliert an Berlins Fokus

Europas stärkste Basketball-Liga startet am Donnerstag in eine heiße Saison - insbesondere für die beiden deutschen Klubs ALBA Berlin und den FC Bayern München. Die Vision des FCB: "Die Playoffs erreichen!" Zum Auftakt im SAP Garden kommt es gleich zum Hammerduell gegen Titelfavorit Real Madrid (live ab 20 Uhr). "Total geplättet" war Ehrenpräsident Uli Hoeneß schon vom Eishockey-Auftakt in Münchens neuer Sportarena "Ich hoffe, dass die positive Entwicklung des Basketballs, speziell beim FC Bayern Basketball, mit dieser Halle uns in eine neue Ära führen kann."

Klingt noch moderat, sein Präsident Herbert Hainer wirkt entschlossener: "Dieses Jahr ist das Ziel, die Playoffs zu erreichen. Alles andere wäre eine Enttäuschung." MagentaSport-Experte Per Günther ist gespannt, was der neue FCB-Coach Gordon Herbert bewirken kann: "Da ist die Lichtgestalt auf der Trainerbank. Ich glaube, nur da besteht die Gefahr - dass das Besondere, was er in der Nationalmannschaft geschaffen hat, und die Qualität, die dafür nötig ist, nicht zwangsläufig 1:1 auf eine EuroLeague-Saison übertragbar ist."

Über ALBA Berlin - am Donnerstag, ab 18.15 Uhr live und kostenlos gegen Champion Panathinaikos Athen - wundert sich Günther im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball": "Es scheint, als gäbe es dort viele Baustellen, insbesondere die Halle als größte Herausforderung. Es wirkt, als läge ein anderer Fokus auf dem Endprodukt." Die Saison ist hiermit eröffnet!



Nachfolgend ein Ausblick auf die Saison 2024/25 in der EuroLeague - MagentaSport zeigt erneut alle Spiele mit Europas 18 besten Klubs live, ebenso alle Partien des EuroCups. Den Auftakt mit Berlin gegen Athen gibt´s am Donnerstag ab 18.15 Uhr kostenlos.

Das EuroLeague-Personal ist ausgezeichnet

In der besten Basketball-Liga Europas tritt die mit dem "Deutschen Fernsehpreis" frisch ausgezeichnete Redaktion an. Darunter: Per Günther, Alex Vogel und Pascal Roller als Experten, Michael Körner, Basti Ulrich als Kommentatoren, Moderatoren sind u.a. Benni Zander und Jan Lüdeke. Die EuroLeague Konferenz mit allen aktuellen Partien wird in der Regel donnerstags ab 20 Uhr gezeigt., Das preisgekrönte Trio Günther, Zander und Ulrich diskutiert im Podcast "Abteilung Basketball" die nationalen und internationalen Basketball-Themen mittwochs.

Die 18 Teams, neu ist Basket Paris u.a. mit Weltmeister Maodo Lo, spielen in der Hauptrunde jeder gegen jeden. Die ersten 6 Mannschaften qualifizieren sich danach direkt für die Play-Offs, die Klubs auf den Plätzen 7 bis 10 können die Viertelfinals über die Play-Ins erreichen. Die EuroLeague wird komplett live bei MagentaSport gezeigt.

Gordon Herbert "ist die Lichtgestalt auf der Trainerbank", Hoeneß hofft auf "neue Ära"

In der jüngsten Podcast-Folge wurden die beiden deutschen Klubs ALBA und natürlich den FC Bayern mit der hohen Erwartungshaltung gecheckt. "Für mich ist es der Kampf um die Playoffs, der Kampf um den 10. Platz", sagt Per Günther üben den FCB, der mit Weltmeister-Coach Gordon Herbert einen besonderen Hoffnungsträger verpflichtet hat. "Da ist die Lichtgestalt auf der Trainerbank. Ich glaube, nur da besteht die Gefahr - dass das Besondere, was er in der Nationalmannschaft geschaffen hat, und die Qualität, die dafür nötig ist, nicht zwangsläufig 1:1 auf eine EuroLeague-Saison übertragbar ist." Günther mahnt: "In der EuroLeague, auf dem höchsten Niveau, sind diese Spielzüge irgendwann bekannt, und dann brauchst du einfach das entsprechende Spielermaterial. Da habe ich ein bisschen Angst, dass das der Knackpunkt sein wird, weil er eben nicht diese herausragenden Einzelkönner hat, auf die er in der Nationalmannschaft zurückgreifen kann." Mit Andi Obst, Jo Voigtmann und Niels Giffey stehen weiterhin 3 Weltmeister im Team. Der FC Bayern ist eingespielt und es herrscht Zuversicht, dass die Neuen Oscar da Silva, Yam Madar und Shabazz Napier echte Verstärkungen sind.

Eher diplomatisch äußert sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu den FCB-Ambitionen: "Ich hoffe, dass die positive Entwicklung des Basketballs, speziell beim FC Bayern Basketball, mit dieser Halle uns in eine neue Ära führen kann." Hoeneß war "total geplättet" von der Eishockey-Eröffnung in der Multifunktions-Arena SAP Garden am Freitag und erhofft sich schon zum Auftakt am Donnerstag gegen Titelfavorit Real Madrid einen echten Impuls. "Am Donnerstag werden dann noch zwei- bis dreitausend Plätze mehr da sein, die Zuschauer werden näher am Parkett sein und dann werden wir alle begeistert sein."

ALBA besser als im Vorjahr? Zum Auftakt kommt der Champion Panathinaikos

Der Letzte der Vorsaison, ALBA Berlin, hat mit Weltmeister Johannes Thiemann erneut einen Leistungsträger verloren. Die ALBA-Verantwortlichen klagten zuletzt über ungeheures Verletzungspech und eine Konkurrenz, die sehr viel mehr Geld in den Kader stecke. Wird´s diese Saison besser? "Wenn ich mit Leuten über Berlin spreche, geht es oft um die allgemeine Organisation, die Hallen-Thematik, eigentlich um alles, außer darum, wie man von 5 auf 7 Siege kommen kann. Es scheint, als gäbe es dort viele Baustellen, insbesondere die Halle als größte Herausforderung. Es wirkt, als läge ein anderer Fokus auf dem Endprodukt", sagt Per Günther im Podcast.

Berlins neues Aushängeschild Louis Olinde weiß auch, dass es schwer wird, so ganz schwarz sieht er nicht. Ein besseres Abschneiden in der EuroLeague hatte schon ALBA-Boss Marco Baldi gefordert, Olinde sieht seine Berliner im Vergleich zum Standort München zumindest in einem Punkt im Vorteil: die beste Stimmung herrsche "bei uns in der Uber Arena." Am Donnerstag kommt der Champion Panathinaikos Athen - live und kostenlos ab 18.15 Uhr. Die Griechen holten im Mai den Titel sehr stimmungsvoll in Berlin - ein gutes Pflaster also und ALBA kann sich gleich mit der aktuell besten Klub-Mannschaft Europas messen.

