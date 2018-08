Nowitzki ist stolz auf NBA-Rekord

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki freut sich auf seine 21. Saison bei den Dallas Mavericks, womit er einen neuen NBA-Vereinsrekord aufstellt: „Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe immer Kobe Bryant bewundert, der 20 Jahre bei den Los Angeles Lakers gespielt hat. Nun mache ich die 21 voll. Das ist unfassbar“, sagte Nowitzki der SPORT BILD.

„Aber ich habe mich immer in Dallas wohlgefühlt, auch weil ich dort ein gewisses Standing habe. Von daher konnte ich mir nicht vorstellen, für einen anderen Klub zu spielen. Vielleicht hätte ich mich anders entschieden, wenn wir 2011 nicht die Meisterschaft gewonnen hätten. Aber so gab es keinen Grund zu wechseln.“ Vergangene Woche hatte Nowitzki einen neuen Ein-Jahres-Vertrag in Dallas unterschrieben. Auf die Frage, warum er sich das alles noch antue, antwortete Nowitzki: „So sehe ich das nicht. Ich tue mir nichts an. Ich habe immer noch großen Spaß am Wettkampf, den Herausforderungen und dem Teamzusammenhalt. Ich will beim Wiederaufbau der Mavs helfen. Mit meiner Erfahrung kann ich den jungen Spielern in unserer Mannschaft wie zum Beispiel einem Luka Doncic bestimmt weiterhelfen. Aber richtig ist auch: Der Kampf um die Playoff-Plätze wird wieder schwer. Das ist unser Ziel für die nächste Saison.“ Zum Wechsel von LeBron James zu den Los Angeles Lakers sagt Nowitzki: „Das kam überraschend. Aber im Endeffekt trifft man als Free Agent eine Entscheidung, die die beste ist für die eigene Karriere und Familie. Das hat er gemacht. Der Westen wird immer stärker. Wahnsinn.“

Quelle: SPORT BILD