Deutschland gewinnt Testspiel gegen Peru

Deutschland hat das Testspiel gegen Peru mit 2:1 gewonnen.

Die Gäste aus Südamerika waren in der 22. Minute bei ihrer bis dahin einzigen Chance in Führung gegangen, Julian Brandt glich aber drei Minuten später aus. Danach gab es nahezu unzählige Torchancen für das deutsche Team, aber es dauerte bis zur 85. Minute, als Nico Schulz Deutschland in Führung brachte.



Die Mannschaft muss weiter an sich arbeiten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur