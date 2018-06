Statistiker: Deutschlands Chance auf WM-Gewinn bei 15,8 Prozent

Der Statistik-Professor Achim Zeileis sagt für das deutsche Team eine Wahrscheinlichkeit von 15,8 Prozent auf den Weltmeistertitel voraus. Damit ist Deutschland hinter den Brasilianern, die auf 16,6 Prozent kommen, zweiter Top-Favorit, sagte Zeileis am Mittwoch dem Deutschlandfunk. Spanien und Frankreich seien ebenso noch mit guten Gewinnwahrscheinlichkeiten von knapp über 12 Prozent dabei.

Seine Berechnungen basieren auf den WM-Wetten von 26 Buchmachern und Turniersimulationen. "Das sind auch tatsächlich die wahrscheinlichsten Halbfinals, dass Brasilien gegen Frankreich im ersten Halbfinale spielt und Spanien gegen Deutschland im zweiten Halbfinale", so der Professor der Uni Innsbruck. Die Wahrscheinlichkeit für ein Aufeinandertreffen des deutschen Teams mit dem brasilianischen sei absolut aber relativ klein bei nur 5,5 Prozent. "Wäre aber natürlich ein Traumfinale, das noch mal zu haben nach dem, was vor vier Jahren passiert ist", so der bekennende Fußballfan.

Quelle: dts Nachrichtenagentur