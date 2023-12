2. Bundesliga: Grammozis neuer Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat Dimitrios Grammozis als neuen Cheftrainer der Profimannschaft der Männer verpflichtet. Er werde ab sofort das Traineramt bei den Roten Teufeln übernehmen, teilte der kriselnde Zweitligist am Sonntag mit. Die erste Trainingseinheit soll Grammozis bereits im Laufe des Tages leiten, unterstützt wird er von Co-Trainer Sven Piepenbrock.

Für den neuen Trainer bedeutet die Übernahme des Postens auch eine Rückkehr, da er bereits zu seiner aktiven Zeit von 2000 bis 2005 für den FCK aufgelaufen war. Als Cheftrainer war er in seiner Karriere bisher beim SV Darmstadt 98 sowie beim FC Schalke 04 tätig. In Kaiserslautern soll er den Klub vor dem weiteren Absturz bewahren, nachdem die Mannschaft in der Tabelle zuletzt auf den 13. Platz abgerutscht war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur