Schrang: Meine Prophezeiung zur WM 2018 wurde erfüllt!

Zum gestrigen Ausscheiden der von Bundestrainer Löw trainierten Mannschaften schreibt der Publizist Heiko Schrang in seinem aktuellen Newsletter: "Am 11. Juni schrieb ich einen Newsletter und drehte ein Video: „WM 2018 – Warum „Die Mannschaft“ die Gruppenphase nicht übersteht!“Danach gab es massive Angriffe gegen mich auf Youtube in den Kommentaren. Ich erhielt sogar eine Morddrohung wegen meiner Prognose."

Schrang führt, als Ergänzung zu seinem damaligen Statement, weiter aus: "Die Ursache für die Niederlage der „Mannschaft“ liegt auf der Hand und ist nichts weiter als ein Spiegel unserer Gesellschaft, wie auch diese hybride Konstruktion, die früher einmal als „Nationalmannschaft“ bezeichnet wurde. Sie ist, wie ich schrieb, weder Fisch noch Fleisch und hat mit der deutschen Nationalmannschaften früherer Tage rein gar nichts mehr zu tun. Entsprechend sah man kaum Deutschlandfahnen an den Balkonen und an den Autos. Denn in den letzten Jahren wurde dem fussballinteressierten Volk durch mediale Propaganda Schritt für Schritt der nationale Gedanke ausgetrieben. Den Deutschen wurde ins Unterbewusstsein implantiert, dass Deutschland nicht mehr existiert und wir jetzt in einem großen Multikulti-Experiment der offenen Grenzen leben: daher wurde aus der „Nationalmannschaft“ „Die Mannschaft“

immer weniger Spieler singen die Nationalhymne mit. Die Abschaffung der deutschen Identität kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Wie schon Buddha sagte, ist das Sichtbare Ausdruck des Unsichtbaren. In einem Land, in dem die Menschen keinen gemeinsamen Zusammenhalt mehr haben, weil die Menschen keine gemeinsame Identität mehr besitzen, gibt es demzufolge auch keine gemeinsame Ziele mehr. Quelle: Heiko Schrang