Kroatien gewinnt WM-Halbfinale gegen England

Kroatien hat das WM-Halbfinale gegen England mit 2:1 nach der Verlängerung gewonnen. Nach 90 Minuten stand es 1:1.

Bereits in der 5. Minute war England durch Kieran Trippier in Führung gegangen und blieb auch danach torgefährlich. Nur mit Glück konnte Kroatiens Keeper Danijel Subasic die nächsten Treffer verhindern. Nachdem Ivan Perisic in der 68. Minute überraschend ausglich, wendete sich das Blatt: Jetzt war England hochgradig verunsichert und musste um einen Siegtreffer des Gegners bangen. Der entscheidende Treffer fiel dementsprechend hochverdient in der 109. Minute durch Mario Mandzukic.



Damit steht Kroatien im Finale am Sonntag und trifft dort auf Frankreich.



England darf am Samstag gegen Belgien um Platz drei spielen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur