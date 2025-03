Nagelsmann holt Goretzka ins DFB-Team zurück

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für das anstehende Viertelfinale in der Nations League gegen Italien zahlreiche Rückkehrer nominiert. Unter anderem kehre Leon Goretzka von Bayern München in den Kreis der Nationalmannschaft zurück, teilte der DFB am Donnerstag mit. Der Mittelfeldspieler, dessen Formkurve zuletzt nach oben zeigte, war zuletzt im November 2023 Teil des Kaders.

Erstmals im Aufgebot ist derweil Aurel Bisseck vom italienischen Meister Inter Mailand. Darüber hinaus kehren Karim Adeyemi von Borussia Dortmund, David Raum von RB Leipzig, Jamie Leweling, Deniz Undav und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart sowie Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 zurück ins DFB-Team.



"Obwohl wir einige Ausfälle verkraften müssen, haben wir generell einen sehr guten Kader beisammen", sagte Nagelsmann. "Wir haben uns aus Überzeugung für diese Spieler entschieden und versucht, Qualität, die wegbricht, durch Qualität zu ersetzen." Das Viertelfinale gegen Italien habe eine "große Bedeutung", so der Bundestrainer. "Das sind zwei Spiele, die wir absolut positiv gestalten müssen und wollen."



Das Hinspiel findet am 20. März in Mailand statt, das Rückspiel wird am 23. März in Dortmund ausgetragen. Quelle: dts Nachrichtenagentur