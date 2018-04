Darmstadt-Kapitän Sulu: „So verrückt war die 2. Liga noch nie“

Im Interview mit der SPORT BILD spricht Aytac Sulu, Kapitän von Darmstadt 98, über die Rückkehr von Erfolgs-Trainer Dirk Schuster. „Nachdem Torsten Frings gehen musste, war es mir wichtig, dass ein Trainer kommt, der den Verein kennt und ihn dadurch sofort in die richtige Richtung bewegen kann. Dirk Schuster ist dafür am geeignetsten. Er hat uns die Darmstadt-Tugenden Kampf, Leidenschaft und unbedingten Willen wieder eingetrichtert“, sagte Sulu der SPORT BILD.

Auch deshalb ist der Verteidiger vom Klassenerhalt überzeugt. Sulu zur SPORT BILD: „Wir sind eine Mannschaft, die sich dem Abstiegskampf gestellt hat. Wir können mit unserer Leistung aus den vergangenen Wochen zufrieden sein und wieder in den Spiegel schauen – das war in der Hinrunde nicht immer so.“ Zum Abstiegskampf und der Situation von Darmstadt sagt Sulu: „So verrückt war die zweite Liga wahrscheinlich noch nie.“ Und weiter: „Abstiegskampf ist immer hart. Aber in der ersten Liga ist es am einfachsten. Da ist der Druck nicht so groß gewesen, weil eine Niederlage nicht überraschend kam. In der zweiten und dritten Liga ist es schon härter, weil es darum geht, im Profi-Fußball zu bleiben.“

Quelle: SPORT BILD