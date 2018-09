2. Bundesliga: St. Pauli mit Last-Minute-Sieg gegen Paderborn

Am 7. Spieltag in der 2. Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1 gewonnen.

Ben Zolinski brachte die Paderborner in der 32. Minute in Führung, Hamburgs Dimitrios Diamantakos glich nur fünf Minuten später aus - und dabei blieb es lange Zeit. Richard Neudecker brachte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer für St. Pauli.



Die weiteren Ergebnisse vom Mittwochabend: FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 0:2, 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg 3:3 und Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur