Cassel fordert eigenen Verband für Frauenfußball

Fußball-Moderatorin Lena Cassel fordert einen eigenen Verband für den Frauenfußball. Auch wenn sich im Frauenfußball vieles verbessert habe, "die Basis ist noch nicht gesund", sagte Cassel dem "Zeitmagazin" anlässlich der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz ab dem 2. Juli. "Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Frauenfußball unter dem DFB läuft."

Bei den Männern, so Cassel, gebe es die Deutsche Fußball Liga für die Profivereine, und "man müsste auch beim Frauenfußball über eine andere Struktur nachdenken und einen eigenen Verband schaffen. Sonst bleibt der Frauenfußball Beifang."



Cassel spielte selbst lange Fußball, zunächst in einem Dorfverein: "Da ist einfach nach wie vor kein Budget und auch kein Personal für Mädchen da. Selbst als ich in die Regionalliga gewechselt bin, trainierten wir einmal die Woche auf Asche und haben nicht einen Cent Geld verdient", so Cassel. Das sei zum großen Teil auch heute noch so. Cassel moderiert unter anderem bei DAZN die Bundesliga.

Quelle: dts Nachrichtenagentur