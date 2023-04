Welt-Taekwondo-Verband lässt russische Athleten zu internationalen Turnieren zu

Weiter berichtet RT DE: "Der Welt-Taekwondo-Verband hat russische Sportler zu internationalen Wettkämpfen zugelassen – allerdings im neutralen Status. Dies wurde auf der Webseite des Russischen Taekwondo-Verbandes bekannt gegeben. In der Stellungnahme des Verbandes heißt es:

"Der Welt-Taekwondo-Verband hat die Empfehlungen des IOC-Exekutivkomitees an die internationalen Verbände zur Frage der Teilnahme von Athleten und Begleitpersonal mit russischen und weißrussischen Pässen im neutralen Status berücksichtigt. Der Rat des Welt-Taekwondo-Verbandes hat beschlossen, einzelnen neutralen Athleten und Begleitpersonen mit russischem und weißrussischem Pass die Teilnahme an Meisterschaften zu gestatten, die unter der Schirmherrschaft des Welt-Taekwondo-Verbandes stattfinden, beginnend mit den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen in Baku im Jahr 2023."