EuroLeague Basketbal: Finale: Weltmeister Theis kann mit Monaco Europas Klub-König werden - "Die wildere und heißere Mannschaft gewinnt!"

Der Weltmeister greift nach Europas Klub-Krone! Daniel Theis steht mit AS Monaco nach einem 78:68 gegen Piräus im EuroLeague-Finale gegen Fenerbahce Istanbul. Am Sonntag ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Der 32jährige Theis, 411 NBA-Spiele, hatte vor 3 Monaten lukrativere Angebote wie von Panathinaikos Athen ausgeschlagen und sich bewusst für Monaco entschieden.

Eine gute Entscheidung - denn Monaco bezwingt das Top-Team der Hauptrunde, Olympiakos Piräus mit 78:68, auch unter Mithilfe des Deutschen. Theis steuert 5 Punkte und 4 Rebounds bei und kann sich am Sonntag direkt in seiner ersten Saison nach seiner Europa-Rückkehr zum Champion in der EuroLeague krönen. Für die große Show sorgen bei Monaco Mike James (17 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists) und Alpha Diallo (22 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists). "Wir sind für 2 Siege hierhergekommen, nicht nur für einen. Es ist cool und ich bin stolz, dass wir das Finale erreicht haben, aber jetzt geht's weiter", erklärt Top-Star Mike James. Für Piräus endet die Saison wie schon in der vergangenen Saison mit einer Halbfinal-Niederlage. Am Sonntag kommt es zum griechischen Derby um Platz 3 (ab 15.45 Uhr live) gegen Athen.

Denn der Titelverteidiger scheitert im Halbfinale! Panathinaikos Athen, Nationalspieler Tibor Pleiß kam nicht zum Einsatz, unterliegt Fenerbahce Istanbul mit 76:82. Der "Abnutzungskampf", wie es MagentaSport-Experte Alex Vogel beschreibt, geht aufgrund einer starken Defensivleistung an die Türken. Damit steht Fenerbahce zum 4. Mal im Finale des Final Four und kann nun den 2. Titel nach 2017 holen.

Das große Finale steigt am Sonntag zwischen Fenerbahce Istanbul und der AS Monaco (ab 18.30 Uhr live und kostenlos). "Die könnten nicht näher beieinander sein", analysiert Per Günther und unterstreicht damit die besondere Spannung dieses Endspiels: "Die Mannschaft, die heißer und wilder ist, die nichts zu verlieren hat und einfach drauf losspielen kann, die gewinnt."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen, Actionclips und Highlights des Final Four der Basketball EuroLeague - Quelle: MagentaSport. Am Sonntag läuft das Finale zwischen Fenerbahce Istanbul und AS Monaco - kostenlos zu sehen ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Beim Final Four mit den 4 Top-Klubs wird alljährlich der Champion im wertvollsten Klub-Wettbewerb Europas ermittelt. Deutschlands Frauen steigen ab dem 31. Mai mit dem Test gegen Tschechien in die Vorbereitung zur EM ein, die ab dem 18. Juni auch in Hamburg gespielt wird. Live und kostenlos bei MagentaSport.

Halbfinale 1: Olympiakos Piräus - AS Monaco 68:78

Daniel Theis greift mit Monaco nach dem EuroLeague-Titel! Der deutsche Nationalspieler steht im Finale des Final Four in Abu Dhabi. Die Monegassen bezwingen das Top-Team der Hauptrunde Olympiakos Piräus. Für die Griechen endet die Saison wie schon in der vergangenen Saison mit einer Halbfinal-Niederlage. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bVpxWE9rckUvMmI0c0pSSnB0Sk4rOTBBTjdHdzdJSWUxNjluTzdDOFJLZz0=

Traumhafte Sequenz der AS Monaco. Über den Steal in der Defensive bis zum vollendeten Alley-oop von Daniel Theis. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=THEvN1czSG50aHVjc0dSeWNEcElrelZXWlNITGtENjhJamJrVHFWamQzcz0=

Geniestreich! Mike James mit einem sensationellen Anspiel auf Mam Jaiteh. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L0RaT2dmYko2QnAyeGJIM3lyUjlPcXRka2p5aGFzRzFobWJCRFhqQmVIVT0=

Spieler des Spiels! Mike James mit einem herausragenden Auftritt für Monaco. 32 Minuten Spielzeit, 17 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aW91Zk5xN0pZL2RPSTZZMTJxcElYODc1NWVwdHJtSXJ4MEtSLzFxd1RUWT0=

Fast perfektes Spiel von Alpha Diallo. 83,3% Trefferquote in der 2-Punkte-Zone (10/12), 22 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZGVEdCtqNVVpVHRucEgxNFAxdFJnck5ESXprVXRaZHpURVdGV3FGb28xMD0=

Daniel Theis zieht bei seiner Europa-Rückkehr direkt ins Finale der EuroLeague ein. Gegen Piräus steuert er 5 Punkte und 4 Rebounds bei. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RmE5dGJuVEQwNE56TEcwVTRCZ0RrbW5VWWM4TFJLZFEwb2xGY3pCS0Z2Zz0=

Mike James, AS Monaco: "Wir waren total darauf fokussiert. Aber natürlich haben wir noch ein Spiel. Wir haben also noch etwas, wofür wir arbeiten. Wir waren von Anfang an voll da und haben es solide bis zum Ende durchgezogen. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir sind für 2 Siege hierhergekommen, nicht nur für einen. Es ist cool und ich bin stolz, dass wir das Finale erreicht haben, aber jetzt geht's weiter." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=c2wwUytUWklKZ2V5Y1M2cW9wWFNrSk1XSlA0YllTZFM0NFQ5aC9oRk9tND0=

Alpha Diallo, AS Monaco: "Olympiakos war ein großes Hindernis für uns während der Saison. Das haben wir jetzt überwunden. Wir haben ein weiteres Spiel, in dem wir uns beweisen können und dafür sind wir bereit. Wir haben alle aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt. Es war eine Teamleistung. Unsere Offensive und Defensive haben geliefert. Wir hatten wichtige Offensiv-Rebounds, auch ein paar Defensive-Rebounds von unseren Guards. Das war der Schlüssel." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=clFNckxXR0IzTm5jN1Z4UkNlQVEwZGt5WGRYQzdGdUpZOUVYZnFsd3o5UT0=

Vassilis Spanoulis, jetzt Erfolgstrainer bei Monaco, ehemals Piräus-Spieler: "Wir haben über 40 Minuten sowohl offensiv als auch defensiv ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren schlau, haben mit Leidenschaft gespielt und waren fokussiert. Das war ein großer Sieg gegen ein tolles Team, gegen den Favoriten der EuroLeague. Ein Team, bei dem ich mein halbes Leben verbracht habe. Es ist mein zweites Zuhause." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V3dNU3hqbS9leEdyemY4R2RCaVJGL2xEa1M3K1Z6UU11Qnk5OHMwMkl0RT0=

Georgios Bartzokas, Trainer Olympiakos Piräus: "Monaco hat sehr gut gespielt. Wir waren sehr nervös. Haben Sie unsere Statistik bei den Dreiern gesehen (18,5 Prozent)? Das war ein Desaster! Wir müssen akzeptieren, dass Monaco besser war." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NGI1akVSWkhCdExKUVJXcFVxNnd0Z0lQUHl5cnFXcnVSUWhpYk0rKzRmVT0=

Die Spielzusammenfassung, kurz und knackig, im Clip: https://www.youtube.com/watch?v=Kj_AMkDvSSk

Halbfinale 2: Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos Athen 82:76

Das Halbfinale zwischen der Nummer 2 der Hauptrunde (Fenerbahce) gegen die Nummer 3 (Panathinaikos) geht an den türkischen Top-Klub. Damit steht Fenerbahce zum 4. Mal im Finale des Final Four und kann nun den 2. Titel nach 2017 holen. Der amtierende Champion ist damit raus. Es bleibt nur die Chance auf Platz 3. Nationalspieler Tibor Pleiß kommt beim Ausscheiden seines Teams nicht zum Einsatz. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dVNTMGFXMkdPYUpVbzRqck9McXRvNk5lZjlvYVdORFRWU3UyRnJDb0dRST0=

Große Überraschung bei Panathinaikos Athen. Nach 6 Monaten Verletzungspause (Wadenbeinbruch) steht Mathias Lessort ausgerechnet im Final Four der EuroLeague wieder auf dem Parkett. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VDVGd0tUUk02SStKSnhQeFp0Z1RUNmh1R0JjOGdVRTVwR0tTaXdyQVhxND0=

Devon Hall ist der Spieler des Spiels. 18 Punkte gehen auf sein Konto. Damit ist er der beste Werfer auf Seiten von Fenerbahce Istanbul. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=d3lMdytxT0NQcE9vMjhMeUE0V054T0xOZ1pxQUhHWmVwNUphUGU2NkFGTT0=

"Ich fühle mich gut", sagt Devon Hall, Fenerbahce Istanbul, nach seinem starken Auftritt: "Sie haben uns zweimal in diesem Jahr geschlagen, deswegen bin ich stolz, dass wir es jetzt gepackt haben. Wir waren in der Lage, sie immer wieder in wichtigen Momenten zu stoppen. Das war ausschlaggebend."

Saras Jasikevicius, Trainer Fenerbahce Istanbul: "Ich ziehe den Hut vor meinen Spielern, auch wenn ich finde, dass wir nicht wirklich gut gespielt haben. Aber auf dieser Bühne ist es fast nicht möglich richtig gut zu spielen. Aber der Kampfeswille und die Einstellung war von Beginn an da. Wir haben die 50:50-Bälle gewonnen und wir haben Spieler gefunden, die vorangegangen sind. Am Sonntag brauchen wir den gleichen Kampfeswille und besseren Basketball." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnNINS9mQUp3NnM4SEk3dkl2WXJkNTJ2V3UxVHArUjdITHV1T2xZcmc5az0=

Ergin Ataman, Trainer Panathinaikos Athen: "Fenerbahce war besser, sie haben sehr gut verteidigt. Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg für sie im Finale." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S2l1YVNDTzFqdkIrWFYxTWFWT3AyclNpZXoyN1padThNcS9xUURveGZvQT0=

Der Spielbericht, kurz und knackig: https://www.youtube.com/watch?v=I-J6Uipngtw

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague Final Four live und kostenlos

Sonntag, 25.05.2025

Ab 15.45 Uhr Spiel um Platz 3: Panathinaikos Athen - Olympiakos Piräus

Ab 18.30 Uhr Finale: Fenerbahce Istanbul -AS Monaco

Basketball-EM Vorbereitung Frauen live und kostenlos

Samstag, 31.05.2025

Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Tschechien

Freitag, 06.06.2025

Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Türkei

Länderspiele und Turniere Frauen EM: 18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele kostenlos + ausgewählte Top-Spiele inklusive)

Männer EM: 27. August - 14. September 2025 (alle Spiele live, alle deutschen Partien live und kostenlos)

Quelle: MagentaSport (ots)