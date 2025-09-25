Frankfurts Santos zurück im Tor – Profi spricht über Hilfe von Ronaldo

Nach Kreuzbandriss steht Kauã Santos wieder für Eintracht Frankfurt im Tor, berichtet BILD. Der 22-Jährige sagt, auch Cristiano Ronaldo habe auf dem Weg zurück geholfen.

Nur rund fünf Monate nach seiner schweren Knieverletzung hat Kauã Santos sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Der Schlussmann beschreibt die Rückkehr als Befreiung und dankt Wegbegleitern für Unterstützung. Erwähnt wird dabei auch Weltstar Cristiano Ronaldo, dessen Ratschläge Santos motiviert hätten.

Sportlich lief der Abend trotz persönlicher Freude nicht perfekt. Die Frankfurter Defensive erlaubte sich gegen Union zu viele Fehler, sodass die erhoffte Krönung ausblieb. Santos betont jedoch, er fühle sich stabil und wolle sich nun dauerhaft empfehlen.

Quelle: ExtremNews



