Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Sport Weltrekord! Pohl krault Ibiza einmal rum – fast 31 Stunden im Wasser

Weltrekord! Pohl krault Ibiza einmal rum – fast 31 Stunden im Wasser

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 15:37 durch Sanjo Babić
Extremschwimmer Nathalie Pohl und Andy Donaldson (2025)
Extremschwimmer Nathalie Pohl und Andy Donaldson (2025)

Bild: Nathalie Pohl / Daniel Toni Jais

Laut Oberhessischer Presse hat die Extremschwimmerin Nathalie Pohl die Insel Ibiza schwimmend umrundet und dabei einen Weltrekord aufgestellt. FFH und BILD berichten ergänzend, dass die Strecke über 110 Kilometer betrug und die Anstrengung fast 31 Stunden dauerte.

Die Berichte schildern, wie Pohl in der Nacht startete, um Wind und Strömungen zu nutzen, und vom Begleitboot aus mit Nahrung versorgt wurde. Die Bedingungen wechselten zwischen ruhigen Passagen und kabbeliger See, was das Tempo regelmäßig drosselte. Am Ende triumphierte Pohl erschöpft, aber glücklich über die historische Umrundung.

Für die Planung waren Kartenstudium, Strömungsanalysen und genaue Zeitfenster entscheidend, wie FFH vorab beschrieben hatte. BILD hebt zudem hervor, dass die Challenge zusammen mit Marathon-Schwimmer Andy Donaldson angegangen wurde; Details zum Wechsel- und Reglement-Setup wurden im Umfeld der Rekordanerkennung beschrieben. Das Ergebnis ist nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch ein logistisches Lehrstück darüber, wie Ausdauer-Extremsport im offenen Meer gelingt.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hornig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige