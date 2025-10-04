Weltrekord! Pohl krault Ibiza einmal rum – fast 31 Stunden im Wasser

Laut Oberhessischer Presse hat die Extremschwimmerin Nathalie Pohl die Insel Ibiza schwimmend umrundet und dabei einen Weltrekord aufgestellt. FFH und BILD berichten ergänzend, dass die Strecke über 110 Kilometer betrug und die Anstrengung fast 31 Stunden dauerte.

Die Berichte schildern, wie Pohl in der Nacht startete, um Wind und Strömungen zu nutzen, und vom Begleitboot aus mit Nahrung versorgt wurde. Die Bedingungen wechselten zwischen ruhigen Passagen und kabbeliger See, was das Tempo regelmäßig drosselte. Am Ende triumphierte Pohl erschöpft, aber glücklich über die historische Umrundung.

Für die Planung waren Kartenstudium, Strömungsanalysen und genaue Zeitfenster entscheidend, wie FFH vorab beschrieben hatte. BILD hebt zudem hervor, dass die Challenge zusammen mit Marathon-Schwimmer Andy Donaldson angegangen wurde; Details zum Wechsel- und Reglement-Setup wurden im Umfeld der Rekordanerkennung beschrieben. Das Ergebnis ist nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch ein logistisches Lehrstück darüber, wie Ausdauer-Extremsport im offenen Meer gelingt.

