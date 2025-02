Penny DEL: 4. Derby-Pleite, Düsseldorfs Braun appelliert: "Jeder muss verstehen, dass es um Jobs geht, um Fans geht, um die DEG"

Karnevalsstimmung in Köln, nach dem ersten Derby-Sweep gegen die DEG seit 2008 (4 Siege am Stück). "Für die Fans ist es auch super", freute sich Justin Schütz, der zum 5:3-Endstand traf. "Vor allem zuhause haben wir nicht so gute Spiele gemacht dieses Jahr. Da ist es umso besser, dass wir gewonnen haben, vor allem gegen Düsseldorf." Die DEG hingegen steht bei mittlerweile 21 (!) Gegentreffern aus den letzten 3 Partien weiterhin auf dem Abstiegsplatz.

Kein Wunder, dass erneut Laurin Braun Alarm schlägt - es gehe ums Überleben: "Jeder muss begreifen, dass, wenn man nicht gewinnt, 70 Prozent der Leute joblos sind. Das muss jeder verstehen, dass es hier um Jobs geht, um Fans geht, um den Verein DEG und da sollten wir langsam aufwachen und alles reinschmeißen."

Wilde Prügelszenen gegen Frankfurt im SAP Garden - Münchens Goalie Mathias Niederberger mittendrin: erst spät beruhigten sich die Frankfurter nach dem 3:5, ein guter Teil verweigerte nach der 11. Pleite gegen den HHC Red Bull das obligatorische Händeschütteln. In München überwiegt nach dem 7. Sieg in Serie unter Trainer Don Jackson ohnehin die Freude. Erster

Strahlemann: Yasin Ehliz, der nach seinem Doppelpack mit 129 Toren nun alleiniger EHC-Rekordtorschütze ist.

In Berlin ist Leo Pföderl mit seinem 250. Treffer der Held beim 4:2 gegen Straubing.

Die Fischtown Pinguins verlieren an Boden auf die vorderen Ränge, weil sie eine 5:2-Führung in Wolfsburg nach dem 2. Drittel noch herschenken und sich den Grizzlys im Shootout geschlagen geben müssen. Der Wolfsburger Torhüter Dustin Strahlmeier pariert den entscheidenden Penalty und reißt sein Tor danach im Überschwang aus den Angeln.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der Penny DEL vom Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport in der Eishockey Show am Montag ab 19.30 Uhr. Am Dienstag gibt es das Finale der Champions Hockey League zwischen den ZSC Lions Zürich und Färjestad Karlstad ab 19.15 Uhr live zu sehen. Die DEL macht am Mittwoch, u.a. mit Düsseldorf gegen Ingolstadt, weiter. Alle Partien live nur bei MagentaSport zu sehen.

Kölner Haie - Düsseldorfer EG 5:3

Das Rheinland bleibt Hoheitsgebiet der Haie, die - erstmals seit 2008 - wieder 4 Derbysiege in einer Saison holen. Alle vier im übrigen mit mindestens 5 eigenen Toren. Nach zwei ausgeglichenen Dritteln machten die Gastgeber den Erfolg in der Schlussphase durch Justin Schütz klar. Damit findet sich Köln auf Rang 6 wieder, die Düsseldorfer stehen - nach 23 (!) kassierten Gegentoren aus den letzten 4 Partien - weiterhin auf dem Abstiegsplatz.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SllLbkJSKzU2VjFsV0ZjaFlLRkQwTzFGc00vbGtmZTl1aWpXcWlIZ1VBQT0=

Kari Jalonen, Trainer Köln: "Wir sind happy mit unserem Powerplay, das stimmt. Aber heute waren beide Teams speziell. Am Freitag war es eine schwere Niederlage. Heute war es richtig gut die 60 Minuten über."

...zu vier Derbysiegen in einer Saison: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, zwei Siege dort und hier zu holen. Es ist auch für die Spieler speziell." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QW5uT3J2SC92SEtzeTdycWRyMXRDRnVtcUlsOWY0QlYvZnZPLzVESGdXUT0=

Laurin Braun, Spieler Düsseldorf: "Es ist unheimlich bitter, weil wir 5 gegen 5 die bessere Mannschaft waren. Köln hat das Powerplay eiskalt ausgenutzt. Es ist zwar wieder ein Schritt in eine gute Richtung. Aber das nützt uns alles nichts."

...zum Abstiegskampf: "Jeder muss begreifen, dass, wenn man nicht gewinnt, 70 Prozent der Leute joblos sind. Das muss jeder verstehen, dass es hier um Jobs geht, um Fans geht, um den Verein DEG und da sollten wir langsam aufwachen und alles reinschmeißen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SW1IbER6TWhiV0VxTXRHSlEyVDIvV21iUXcyUzE2ajZjNzBmTlExcmhqND0=

Justin Schütz, Spieler Köln: "Für beide Mannschaften war das Spiel sehr wichtig. Beide Mannschaften waren noch ein bisschen nervös. Aber für die Fans ist es auch super. Vor allem zuhause haben wir nicht so gute Spiele gemacht dieses Jahr. Da tut es umso besser, dass wir gewonnen haben, vor allem gegen Düsseldorf. So einen Sweep gegen die DEG nehmen wir alle gerne mit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S2kxY3NBSTY5cjJKUHZNMUpneFVnMnpuMklpOHZEdzl6Zkp2M1c3enYvVT0=

Augsburger Panther - Adler Mannheim 1:3

Pflichtsieg für die Mannheimer. Nach dem wilden 4:3 gegen Tabellenführer Ingolstadt gab es ein souveränes 3:1 in Augsburg. Im 2. Drittel sorgten die Gäste für die Entscheidung und springen am EHC vorbei auf Rang 3. Die Augsburger bleiben auf Rang 13 im Abstiegskampf.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UzJQbVVtZUoxdHJUcXI2YXdRdXdkc1d3SDdUN0lBRzRNbTQrUTdhUXVmcz0=

Marc Michaelis, Spieler Mannheim: "Dass Augsburg ums Überleben kämpft, ist uns allen bewusst. Ich glaube, wir haben phasenweise gutes Eishockey geliefert. Letztendlich hat es gereicht. Kompliment an unsere Special Teams, die haben den Job für uns erledigt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=KzcyeTB4Ynd4Q3JYdUdFYXViOG9jMHV0TkNGSFhFSHpXNUNBUG9nNm14WT0=

Denis Reul, Spieler Augsburg: "Wir schießen vorne die Tore nicht, wenn wir gute Chancen haben. In Unterzahl haben wir es zu leicht hergegeben."

...zum Klassenerhalt: "Warum soll es nicht klappen? Wir haben genügend Spiele vor uns, genügend Chancen, Punkte zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die auch machen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDV4VTJGa1BKUTlHbTU2aXZWVHh6aFFVTDhFdmtQVUpTeXBMUk15Q2gzbz0=

Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers 0:2

Die Schwenninger Negativserie geht weiter. Gegen Nürnberg gab es die 5. Niederlage am Stück. In den letzten beiden Drittel sorgten die Nürnberger für die Entscheidung und sind, nach einem Wochenende mit zwei Siegen, infolge des 2:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg, auf Platz 7 weiterhin auf Playoff-Kurs. Schwenningen bleibt Zehnter.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NDVQcmEyak1ackU5eGticTdpQzRiN3BIeDFMSDNDZHZkYjdlQVRxRnRLQT0=

Mitch O'Keefe, Trainer Nürnberg: "Es war ein unglaubliches Wochenende für uns. Ich bin stolz, wie wir das ganze Wochenende über defensiv gespielt und uns aufgeopfert haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WHpqSWhpZVlVM1MrQ2lXbTRrUnh3YklMbmhvZ203dFRocEdHaGVUc3lpMD0=

Mirko Höfflin, Spieler Schwenningen: "Natürlich ist es bitter. Vor allem, wenn man kein Tor schießt. Das sitzt ein bisschen tiefer. Wir haben keine Lösungen gefunden, ein Tor zu schießen. Dann war es am Ende ein bisschen zerfahren, mit Überzahl und Unterzahl und das macht es dann auch schwer für uns, wenn wir keinen so wirklichen Spielfluss haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3RQK1Q0S0JmeHRIbXJ0RCs1S0ZicE5QV0N0Z01BT3dZSUdoSmJHVHNIbz0=

EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt 5:3

Früh gehen die Münchner in Überzahl durch Yasin Ehliz in Führung. Im 1. Drittel lassen die Hausherren die Löwen nicht ins Spiel kommen, auch im Mitteldurchgang nutzt München die individuellen Fehler in der Frankfurter Abwehr gnadenlos aus. Eine Druckphase der Löwen in den letzten 5 Spielminuten führt keine Wende herbei. Mit dem 5. Münchner Tor schnürt Ehliz nicht nur den Doppelplack, sondern avanciert mit seinem 129. Treffer zum alleinigen Rekordtorschützen der Bullen. Mit dem Schlusspfiff kocht die hitzige Stimmung über, es kommt auf dem Eis zu einem Handgemenge. Der EHC springt vorerst auf Rang 3, die Löwen treten im Tabellenmittelfeld auf der Stelle.

Link zu allen Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WExZV2k2Yk00eTV3b25UZUg4eUdoaUp2dGh5ODV2OWlyc1Zldkhid2tlUT0=

Link zum Handgemenge unmittelbar nach dem Schlusspfiff: clipro.tv/player?publishJobID=VGNHK0syaFJQSms4UGNSL1ZqME1pbWRoRDVvY3UwN0s3ZEFlbzVZV09nbz0=

Patrick Hager, Torschütze des EHC München zum 4:1, über die Dominanz in den ersten beiden Dritteln: "Wenn wir unser Spiel spielen, wird es für den Gegner recht schwer, sich zu entfalten. Gleichzeitig merken wir auch, wenn in gewissen Momenten die Balance nicht da ist, dann bist du gerade gegen Frankfurt, die konterstark sind und viele schnelle Spieler haben, immer in der Gefahr, ein Gegentor bekommen. Zum Glück haben wir immer die richtige Antwort gefunden."

... über die Siegesserie des EHC: "Momentan läuft es sehr gut, wir haben sehr viel Selbstvertrauen, jeder fühlt sich gut in der Kabine. Jetzt wollen wir Woche für Woche weiterarbeiten."

über die Tumulte nach dem Schlusspfiff: "Ich glaube, es hat sich vorher aufgestaut, als der "Eisi" ein bisschen provoziert hat. Das gehört zum Sport dazu. (...) Es hat wilder ausgeschaut, als es eigentlich war. Viele Schläge sind nicht gefallen. Danach haben sich die Gemüter beruhigt und jetzt können wir uns über die 3 Punkte freuen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UmNJZG96UVRaYlVac3F2Ti9DT0dQeDBScnUvbllwL0dPTjFYWk5JSWU3Zz0=

Markus Schweiger, Torschütze der Löwen Frankfurt zum 3:1-Anschlusstreffer: "Im Endeffekt haben wir uns heute nicht mehr verdient als das, wie es jetzt ausgegangen ist. Es war zu langsam von Beginn an. München ist Schlittschuh gelaufen, wir nicht. (...) Wir kommen gut zurück und spielen ein gutes letztes Drittel. Die ersten zwei Drittel, vor allem das erste, waren viel zu wenig von uns." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MGdxUlBaMksxV1RaWFdKbXdieEdEMTM5S2RndkVtdnFBK0VVZlNkaDBRVT0=

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:2

Mit seinem 250. Tor bringt Leo Pföderl die Eisbären im 1. Drittel in Führung. Die Tigers zeigen eine gute Reaktion und drehen die Partie zu Beginn des 2. Durchgangs in Überzahl. Im Berliner Power-play ist es wieder Pföderl, der für die Gastgeber zum Ausgleich einnetzt. Im Abschlussdrittel erhöht erhöhen die Eisbären anfangs in Überzahl und kurz vor dem Spielende bei einem Empty Net auf 4:2. Mit 90 Punkten sind die Hauptstädter Tabellenführer Ingolstadt vorerst um 2 Punkte auf den Fersen. Straubing verpasst den Anschluss an die Play-off-Plätze und bleibt mit 62 Punkten zunächst auf Rang 7.

Link zu allen Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=c1dBWVl2bTQ5L1Z3SjRiM1Y4U0k1WFJRMDJLWXdQVFJJVjVjUGpJYnUydz0=

Neuzugang Adam Smith über seinen Eindruck nach dem 3. Spiel für die Eisbären Berlin: "Man merkt, dass hier eine Siegesmentalität herrscht - von der Geschichte her, aber auch wie die Jungs in der Kabine auftreten. Die Stadt, die Fans, die Unterstützung, alles war bisher richtig gut."

... darüber, wie Berlin die letzten Spiele angehen wird: "Wir wollen sichergehen, dass wir mit einer guten Spielweise auftreten und uns gut für die Play-offs aufstellen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXo5d3UydTF0bGhRYkE5WEZwZHBOY2FTQXIzME5Maks2alg3U1c1L2JIOD0=

Mario Zimmermann, Straubing Tigers, über ein gutes Auswärtsspiel trotz der Niederlage: "Wir haben strukturiert gespielt und das gemacht, was der Coach von uns verlangt hat. Wir haben nur zu viele Strafen gezogen, das hat uns das Genick gebrochen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZEFjeWpaRGhIK01ramxISTlwbzhodTg1dXRwWEdzMmZBVjlKYTRscFpHTT0=

Grizzlys Wolfsburg - Fischtown Pinguins Bremerhaven 6:5 (SO)

Gegen seinen Ex-Klub eröffnet Max Görtz den Torreigen für die Pinguins nach 10 Minuten. Mit dem 5:2 gehen die Gäste mit einer komfortablen Führung ins Schlussdrittel, geben diese nach einer Aufholjagd der Grizzlys aber noch ab. Die Hausherren belohnen sich für ihren Kampfgeist und holen sich durch den einzigen Treffer im Shootout durch Luis Schinko den Extrapunkt. Die Wolfsburger landen mit einem Punkt Vorsprung vor Frankfurt vorerst auf Platz 9. Die Pinguins verlieren auf den Play-off-Plätzen mit 7 Punkten Rückstand auf München den Anschluss an die ersten Vier. Link zu allen Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SXlKZklnWmxaS0pLVE4wQ3NYYk5uRit5REZmY3BUZDhPa051TlpubHVpST0=

Vor lauter Freude wirft Grizzlys-Torhüter Dustin Strahlmeier sein Tor nach dem letzten gehaltenen Penalty um. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NDNRUnI5aU55WTlmN3lOYWZBMk9HL1FGZzgzU1R4NktlbHpwNXk1aVBxND0=

Dustin Strahlmeier, Torhüter der Grizzlys, über die Wendung der Partie: "Im 2. Drittel haben wir die Kleinigkeiten vorne richtig gemacht und hinten haben wir es uns selbst unheimlich schwer gemacht. (...) Wir haben uns dann dafür belohnt, dass wir die Sachen, die wir richtig gemacht haben, weiter richtig gemacht haben, aber uns auch hinten verbessert."

... darüber, dass sich die Grizzlys nach vielen knappen Partien mal wieder mit einem Sieg belohnt haben: "Wir machen viel richtig und tun uns schwer, uns zu belohnen. Das soll keine Ausrede sein, aber wir reißen uns den Arsch auf, wir sind alle platt nach den Spielen und bringen alles zum Tor. Manchmal müssen die Schüsse von der blauen Linie durch gefühlt 30 Leute durch, dass man sich wenigstens in die Overtime rettet oder im Penaltyschießen den zweiten Punkt holen kann." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkZlbytocTJZRlV4cUtMbUk0RXk0Q0VNUG9neEVKcys1VU10OUZmRnRyRT0=

Jan Urbas, Torschütze zur 5:2-Führung für Bremerhaven, über den Einbruch im letzten Drittel: "Im 2. Drittel haben wir aufgehört zu spielen und dann kamen sie zurück. Trotzdem haben wir dann wieder zu unserem Spiel gefunden. Zum 3. Drittel gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben unser Spiel nicht mehr durchgezogen und sie haben das ausgenutzt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=emlzSXFxckpQbWVzei9kUHFyVFhKcHdXZ2Y5N0k3ZjFzWDlzcktLbW1WVT0=

Eishockey live bei MagentaSport

Montag, 17.02.2025

ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

Finale der Champions Hockey League

Dienstag, 18.02.2025

ab 19.15 Uhr: ZSC Lions Zürich - Färjestad Karlstad

Penny DEL

Mittwoch, 19.02.2025

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiel: Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg, Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin, Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull München, Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie

Freitag, 21.02.2025

ab 17.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - ERC Ingolstadt

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiel: Düsseldorfer EG - Adler Mannheim, EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters, Eisbären Berlin - Augsburger Panther, Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie, Pinguins Bremerhaven - Löwen Frankfurt, Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings

Sonntag, 23.02.2025

ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Straubing Tigers, Löwen Frankfurt - Düsseldorfer EG

ab 16.15 Uhr: Augsburger Panther - EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie, Iserlohn Roosters - Pinguins Bremerhaven

Quelle: MagentaSport (ots)