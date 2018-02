1. Bundesliga: Bayern gewinnen auch in Wolfsburg

Daniel Didavi brachte die Gastgeber im Norden in der 8. Minute noch in Führung, die Bayern konnten erst in der 64. Minute durch Sandro Wagner ausgleichen. Knapp zehn Minuten zuvor hatte Arjen Robben einen Elfmeter vergeben, den nächsten Elfmeter in der Nachspielzeit verwandelte Robert Lewandowski dann sicher.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1. FC Köln - Hannover 96 1:1, SC Freiburg - SV Werder Bremen 1:0, Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur