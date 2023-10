1. Bundesliga: Leipzig und Bochum trennen sich ohne Sieger

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben RB Leipzig und der VfL Bochum 0:0 unentschieden gespielt.

Die Gäste aus Bochum standen tief und machten es den Sachsen von Beginn an schwer, ihr Offensivspiel zu entfalten. In der 27. Minute vergibt Xavi einen Foulelfmeter, nachdem Bochums Keven Schlotterbeck Xavi zuvor im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit liefen die Gastgeber weiterhin ergebnislos gegen das Bollwerk des VfLs an. Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie zuvor: Leipzig überwiegend mit Ballbesitz, Bochum verteidigte kompakt und klug. In der 61. Minute gibt es erneut Elfmeter für RB: Dies Mal tritt Emil Forsberg an - und vergibt. Wieder erahnte Torwart Manuel Riemann die richtige Seite und hält den Schuss. Leipzigs Trainer Marco Rose brachte daraufhin auf einen Schlag gleich drei frische Kräfte ins Spiel, auch diese schafften es jedoch nicht, die Defensive der Gäste aus Bochum zu überwinden.



1. Bundesliga: Bremen verliert gegen Hoffenheim

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim verloren.

Die Gäste begannen zielstrebig und betrieben von Beginn an ein sicheres Aufbauspiel, die Defensive der Hausherren wirkte hingegen unsortiert. In der 8. Minute bringt Maximilian Beier Hoffenheim in Führung. In der 17. Minute glich Romano Schmid sehenswert nach einer starken Einzelaktion für die Bremer aus. In der 29. Minute bringt Grischa Prömel die TSG erneut in Führung, Bremens Abwehr ist zu langsam und hatte über weite Teile keinen Zugriff auf das Aufbauspiel der Gäste aus Hoffenheim. Die Nachspielzeit hatte es dann noch einmal in sich: zunächst glich Jens Stage für Bremen aus, dann traf Marius Blüter direkt im Anschluss für Hoffenheim und sicherte seinem Team den Sieg. Hoffenheim klettert auf Platz vier der Tabelle, Bremen rutscht auf Platz 14.

Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Dortmund - Berlin 4:2, Augsburg - Darmstadt 1:2, Stuttgart - Wolfsburg 3:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur