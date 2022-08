Dortmund verliert sensationell nach 2:0-Führung in der 89. Minute

Der 20. August wird wohl so einigen Anhängern von Borussia Dortmund und Werder Bremen lange in Erinnerung bleiben. Während die Bremer mit Begeisterung an den Sommertag in Nordrhein Westfalen zurückdenken werden, bietet der Tag für die Dortmunder Fans und Spieler Stoff für Albträume. Was zu Ende des Spiels zwischen dem BVB und Werder passierte, ist einmalig in der Bundesligageschichte. Noch nie hat eine Mannschaft nach einer so späten 2:0-Führung das Spiel aus der Hand gegeben und verloren.

Nach Toren von Julian Brandt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und dem Portugiesen Raphael Guerreiro in der 77. Minuten befand sich Borussia Dortmund trotz durchwachsener Leistung auf der Siegerstraße. Die Schwarzgelben führten bis zur 89. Minute durch die Tore der als potenzielle Abgänge gehandelten Spieler und schien das Ergebnis über die Zeit bringen zu können. Doch die Bremer hatten einen anderen Plan. Vor der immer wieder beeindruckenden Kulisse des Signal Iduna Parks starteten die Grünweißen eine Aufholjagd, die in der Bundesliga so noch nie da gewesen war.

Der SVW drehte das Spiel durch Tore von Lee Buchanan in der 89., Niklas Schmidt in der 3. Minute der Nachspielzeit und Oliver Burke zwei Minuten später die Partie und gewann sensationell mit 3:2 bei Borussia Dortmund. Wie genau es zu den Ereignissen zum Ende des Spiels kam, war besonders den Verlierern im Nachhinein ein Rätsel. Während die Bremer in Interviews nach dem Spiel angaben, ihren Glauben nie Verloren zu haben, zeigten sich die Profis des BVB ratlos. Der Kapitän der Dortmunder, Marco Reus, fasste Geschehenes am besten zusammen, als er sagte, er habe "keine Idee“, was passiert sei.

Für die Dortmunder, die von den Wettanbietern bei bwin als ärgster Konkurrent von Dauermeister FC Bayern München gehandelt werden, war die Niederlage ein erster Rückschlag. Nach blitzsauberem Start in Pokal und Meisterschaft musste der Traditionsverein aus dem Ruhrpott erste Punkte liegenlassen. Da der FC Bayern am folgenden Spieltag auch Punkte ließ, wiegt die sensationelle Niederlage nicht ganz so schlimm. Aktuell liegt der BVB nur einen Zähler hinter den Tabellenführern aus der Hauptstadt Bayerns. Die Aufsteiger aus Bremen sind mit dem Sieg in Dortmund wieder in der Bundesliga angekommen. Sie konnten sich nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt nach dem überraschenden Erfolg in Nordrhein Westfalen ins Mittelfeld der Tabelle verbessern.

Für die Dortmunder war die Niederlage wohl ein früher und wichtiger Weckruf. Wenn der BVB dieses Jahr die Bayern ernsthaft im Meisterkampf gefährden möchte, gilt es in jedem Spiel über die komplette Spiellänge voll konzentriert zu bleiben. Viele solcher unnötigen Niederlagen kann man sich nicht leisten, wenn man den FC Bayern München vom deutschen Fußballthron stoßen möchte.



