Bundesfinale der 60. Mathematik-Olympiade

Knapp 200 Nachwuchsmathematiker aus ganz Deutschland treten vom 13. - 22. Juni zur Bundesrunde der 60. Mathematik-Olympiade an. Die Schülerinnen und Schüler haben in den Vorrunden ihr Können unter Beweis gestellt und sich gegen über 150.000 Konkurrenten durchgesetzt.

Wer im Finale eine starke Leistung zeigt, hat nicht nur gute Chancen auf Gold, sondern auch auf einen Platz im deutschen Team für die Internationale Mathematik-Olympiade 2022.



Die Mathematik-Olympiade ist ein Wettbewerb, der mathematisch begabte Schülerinnen und Schüler zu Höchstleistungen anspornt. Unter Klausurbedingungen müssen die Teilnehmer logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, schafft den Sprung in die Bundesrunde.

Bei der Bundesrunde sind die Mathe-Asse besonders gefordert: In zwei viereinhalbstündigen Klausuren müssen sie zeigen, dass sie auch die kniffligsten Aufgaben lösen können. Nach den Klausuren werden die Lösungen von Korrektoren aus Schule und Hochschule bewertet. In diesem Jahr findet die Bundesrunde pandemiebedingt nicht wie üblich für alle Teilnehmer an einem Ort, sondern dezentral in den einzelnen Bundesländern statt. Ein vielfältiges digitales Rahmenprogramm verspricht Abwechslung vom anspruchsvollen Wettbewerb und die Möglichkeit, sich bundesländerübergreifend auszutauschen.

Die Preisträger der Bundesrunde werden am 22. Juni in einer Online-Preisverleihung ausgezeichnet. Die erfolgreichen Olympioniken qualifizieren sich zudem für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) im Dezember.

Träger des Wettbewerbs und in diesem Jahr ebenfalls Organisator der Bundesrunde ist der Verein Mathematik-Olympiaden e.V. Die Geschäftsstelle der Mathematik-Olympiade wird von Bildung & Begabung im Verbund der Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe geführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Quelle: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH (ots)