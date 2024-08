Olympia startet in Leichtathletikwettbewerbe

Die Olympischen Sommerspiele in Paris tasten sich am Donnerstag erstmals in die Leichtathletikwettbewerbe vor. Den Auftakt machen am Vormittag die Geher am Trocadero.

Am gegenüberliegenden Seineufer geht es derweil für das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler gegen die Australier Thomas Hodges und Zachery Schubert.



Im 3x3-Basketball sind die deutschen Frauen gleich doppelt gefordert. Zuerst treffen sie auf die Kanadierinnen und am Nachmittag dann auf Aserbaidschan. In der klassischen Fünfer-Variante bekommen es die Basketballerinnen nach ihrem Sieg gegen Belgien mit Japan zu tun.



Im Tennis-Halbfinale kann Alexander Zverev mit einem Sieg über den Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti einen großen Schritt in Richtung Medaille machen. Hoffnungen auf Edelmetall dürfte sich auch Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner beim Judo machen. Am Ende geht dann Goldmedaillen-Gewinner Lukas Märtens über 200 Meter Rücken an den Start.



Im Medaillenspiegel steht Deutschland nach einem überraschend erfolgreichen Mittwoch auf dem zehnten Platz mit jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze. Angeführt wird die Rangliste von China, Frankreich und Japan. Quelle: dts Nachrichtenagentur