Champions League: FC Bayern trifft auf Arsenal - BVB gegen Atletico

Im Viertelfinale der Champions League bekommt es der FC Bayern München mit dem Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal zu tun, Borussia Dortmund trifft auf Atletico Madrid. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der deutsche Rekordmeister hatte sich im Achtelfinale gegen Lazio Rom nach einer Hinspielniederlage doch noch klar durchgesetzt.

Nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal und in Anbetracht des deutlichen Rückstands auf die Tabellenspitze bleibt die Champions League wohl die letzte Titelchance für die Bayern in dieser Saison. Bei einem Weiterkommen käme es für die Münchener im Halbfinale zum Duell mit dem Sieger zwischen Real Madrid und Manchester City. Der BVB hatte zuletzt seine Mühe mit dem PSV Eindhoven gehabt und sich ebenfalls erst im Rückspiel durchgesetzt. Im Halbfinale würde entweder Paris St. Germain oder der FC Barcelona warten. Damit wäre ein deutsches Finale wie schon 2013 möglich. Auch damals fand das Endspiel im Wembley-Stadion statt. Die Hinspiele der Viertelfinale finden am 9. und 10. April statt. Zu den Rückspielen kommt es dann eine Woche später.

Quelle: dts Nachrichtenagentur