Plötzlich und unerwartet: Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton gestorben

Der langjährige britische Weltklasse-Boxer Ricky Hatton ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie britische Medien berichten.

Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass Beamte am Morgen gegen 6:45 Uhr (Ortszeit) in einem Haus im Raum Manchester die Leiche eines 46-jährigen Mannes gefunden hätten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf verdächtige Umstände. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.



Hatton war in seiner Karriere WBA-, IBF-, IBO- und Ring-Magazine-Weltmeister im Halbweltergewicht. Als Profiboxer bestritt er 48 Kämpfe, von denen er 45 gewann. Seine aktive Karriere endete am 24. November 2012 mit einer Niederlage gegen Wjatscheslaw Sentschenko.

Quelle: dts Nachrichtenagentur