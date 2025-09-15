Plötzlich und unerwartet: Ex-Boxweltmeister Ricky Hatton gestorben
Freigeschaltet am 15.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Der langjährige britische Weltklasse-Boxer Ricky Hatton ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 46 Jahren, wie britische Medien berichten.
Die Polizei teilte in diesem Zusammenhang mit, dass Beamte am Morgen
gegen 6:45 Uhr (Ortszeit) in einem Haus im Raum Manchester die Leiche
eines 46-jährigen Mannes gefunden hätten. Derzeit gebe es keine Hinweise
auf verdächtige Umstände. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.
Hatton war in seiner Karriere WBA-, IBF-, IBO- und Ring-Magazine-Weltmeister im Halbweltergewicht. Als Profiboxer bestritt er 48 Kämpfe, von denen er 45 gewann. Seine aktive Karriere endete am 24. November 2012 mit einer Niederlage gegen Wjatscheslaw Sentschenko.
Quelle: dts Nachrichtenagentur
