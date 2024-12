2. Bundesliga: Kaiserslautern schlägt KSC im Südwest-Derby

Am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC das Südwest-Derby beim 1. FC Kaiserslautern 1:3 verloren.

Die Hausherren starteten gut in die Partie und gingen nach rund 13 Minute in Führung. Boris Tomiak erzielte das 1:0 vom Punkt. Zuvor hatte ausgerechnet Debütant Enes Zengin, der erst kurz vor Anpfiff verletzungsbedingt in die Startelf gerutscht war, Jannik Mause gefoult. Die Lautrer schienen anschließend alles im Griff zu haben, doch kurz vor der Pause gelang dem KSC der vermeintliche Ausgleich. Allerdings stand Budu Zivzivadze bei der Hereingabe von Marvin Wanitzek im Abseits.



Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Badener die Schlagzahl, aber auch die Gastgeber blieben aktiv. In der 73. Minute schloss der eingewechselte Kenny Prince Redondo einen schnörkellosen Konter der Pfälzer ab. Knapp 140 Sekunden später brachte Joker Jannis Heuer den Betzenberg mit dem 3:0 endgültig zum Beben. Wanitzek zirkelte zwei Minuten vor Schluss noch einen Freistoß ins rechte untere Eck, doch das Tor kam letztendlich zu spät.



Durch den Derbysieg springt Lautern zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Der KSC rutscht auf Rang 6 ab und kann im Laufe des Spieltags noch weiter nach unten durchgereicht werden.



Am kommenden Freitag empfangen die Karlsruher den SSV Jahn Regensburg am Wildpark. Einen Tag später ist der FCK dann am Darmstädter Böllenfalltor zu Gast.



Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Hannover 96 - SSV Ulm 3:2 und Greuther Fürth - Hertha BSC 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur