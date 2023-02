easyCredit BBL und EuroLeague: Berlin kassiert Schlappe gegen Piräus und ist wieder Letzter/FCB am Donnerstag gegen Belgrad

So souverän Meister Berlin in der BBL agiert, in der EuroLeague verliert ALBA das 6. Spiel in Serie - Letzter! Gegen den Tabellenführer kassieren die Berliner in eigener Halle ein bitteres 60:93. "Wir haben im 2. Viertel einen guten Job in der Defensive gemacht, in der 2. Halbzeit aber überhaupt nicht mehr. Die leichten Dinger, die wir uns vorne erspielt haben, sind dann nicht mehr reingefallen. Dann kommt man in ein Loch und Olympiakos bestraft das brutal", resümiert Louis Olinde. Im EuroCup verliert Hamburg gegen London mit 66:83.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zum Spieltag. Weiter geht es am Donnerstag in der EuroLeague. Der FC Bayern empfängt Partizan Belgrad - live ab 20:30 Uhr bei MagentaSport. EuroLeague: ALBA Berlin - Olympiakos Piräus 60:93 Die Berliner sind Tabellenletzter in der EuroLeague und empfangen den Tabellenersten aus Piräus. Die Griechen legten mächtig los, gewannen das 1. Viertel mit 28:13 und führten zwischenzeitlich mit 21 Punkten. Nach dem langsamen Start kam ALBA immer besser ins Spiel und verkürzte zur Pause auf zehn Punkte. In der 2. Halbzeit spiegelten sich die aktuellen Tabellenplätze im Ergebnis wider. Piräus lässt im 3. Viertel nur zehn Punkte zu, entscheidet das Spiel fast. Im letzten Viertel spielet Piräus die Führung dann souverän aus. Für ALBA ist es bereits die 6. Niederlage in Folge in der EuroLeague. Die Playoffs sind nahezu unerreichbar. Louis Olinde, Berlin: "Piräus ist ein sehr starkes Team, wahrscheinlich das Beste in diesem Jahr. Sie schaffen es über 40 Minuten mit 100 Prozent Intensität zu spielen. Wir haben im 2. Viertel einen guten Job in der Defensive gemacht, in der 2. Halbzeit aber überhaupt nicht mehr. Die leichten Dinger, die wir uns vorne erspielt haben, sind dann nicht mehr reingefallen. Dann kommt man in ein Loch und Olympiakos bestraft das brutal. Wir haben verdient verloren. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir mit Piräus auf Augenhöhe spielen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cElscytsMjdtd3V2MUt0WGtBZU5VUT09 Sasha Vezenkov, Piräus, widmet den Sieg den Opfern der Katastrophe im Karaiskakis-Stadion im Jahr 1981 als nach einem Spiel zwischen Olympiakos Piräus und AEK Athen 21 Menschen gestorben sind: "Ich möchte den Sieg den Familien der Opfer widmen. Dieser Sieg ist in Ehren für sie. Der Schlüssel war die Konstanz, die wir im 1. und 3. Viertel gezeigt haben. Wir haben ALBA auf 60 Punkte gehalten, obwohl wir nicht 40 Minuten mit derselben Intensität in der Defensive gespielt haben. Ich bin sehr glücklich über den Sieg." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dXZlNDlMbDMyYmdVMnp5M1VOTDVndz09 Nachdem ALBA Berlin drei offene Dreier in Folge treffen durfte, hatte Piräus' Trainer Georgios Bartzokas ordentlich Dampf abzulassen und schimpft mit seinen Spielern während eines Time Outs: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGgvSG1DZEJGeEJNWktybGd3Z2lvUT09 EuroCup: London Lions - Veolia Towers Hamburg 83:66 Die Hamburger verlieren im EuroCup gegen London, stehen in der Gruppe auf dem 8. Platz. Die Towers konnten wettbewerbsübergreifend nur eines der vergangenen zehn Spiele gewinnen. Am Samstag geht es in der BBL gegen den Tabellenletzten aus Bayreuth. Benka Barloschky, Trainer Hamburg: "Es war das erwartete physische Spiel. Sie haben den Sieg verdient, aber mir hat meine Mannschaft gut gefallen. Wir haben gekämpft." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=LzNTQnlnd3d0cUl6RjFvMUdUb3Q1UT09 Ryan Schmidt, Trainer London: "Es fühlt sich immer gut an zu gewinnen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat getan, was getan werden muss, um zu gewinnen. Unser Ziel waren klar die Playoffs. Das haben wir geschafft." Basketball LIVE bei MagentaSport Donnerstag, 08.02.2023 EuroLeague Ab 20:15 Uhr: FC Bayern München - Partizan Mozzart Bet Belgrad BBL 19:00 Uhr: BG Göttingen - MLP Academics Heidelberg Samstag, 11.02.2023 Ab 17:45 Uhr: Veolia Towers Hamburg - medi bayreuth, ratiopharm ulm - MLP Academics Heidelberg, ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg Ab 20:15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - Basketball Löwen Braunschweig, BG Göttingen - HAKRO Merlins Crailsheim Sonntag, 12.02.2023 Ab 14:45 Uhr: Rostock Seawolves - Telekom Baskets Bonn, Fraport Skyliners - Brose Bamberg, Syntainics MBC - Würzburg Baskets Ab 17:45 Uhr: NINERS Chemnitz - FC Bayern München Quelle: MagentaSport (ots)