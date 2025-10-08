Elf Ausläufer! Diese 1. FC Köln-Stars zittern um Zukunft

Laut BILD enden elf Verträge im Sommer – der 1. FC Köln steht vor Kompromissen zwischen Gehaltsstruktur, Perspektive und sportlicher Achse. Erste Gespräche laufen, Verkäufe im Winter sind nicht ausgeschlossen.

Die Gemengelage: Lizenz-Auflagen, Marktwerte, Leistungsdaten. Köln muss Talente halten, Altlasten abbauen und zugleich Planungssicherheit schaffen. Entscheidend ist die Punktausbeute bis zur Winterpause – sie bestimmt Verhandlungsmacht und Transferlogik. Quelle: ExtremNews