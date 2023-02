DFB-Pokal: Stuttgart gewinnt gegen Paderborn

Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart gegen den SC Paderborn 07 mit 2:1 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht.

Das Spiel begann mit einem Eigentor durch Konstantinos Mavropanos in der 4. Minute. Die Ostwestfahlen blieben selbst eher defensiv. Der VfB dagegen konnte einen hohen Ballbesitz verzeichnen und dominierte das Spiel über weite Strecken. Das zahlte sich erst in der 86. Minute aus, als Gil Dias den Ausgleich erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit konnte dann Serhou Guirassy das Spiel noch für Stuttgart entscheiden. Am Abend trifft in einem weiteren Achtelfinale der 1. FC Union Berlin auf den VfL Wolfsburg.

Union Berlin gewinnt gegen Wolfsburg



Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat der 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht.



Hochmotiviert startete Wolfsburg in die Partie: Schon in der 5. Minute gelang Luca Waldschmidt das erste Tor. Robin Knoche gelang für die Eisernen kurz darauf in der 12. Minute der Ausgleich. Die weitere Partie war verlief sehr ausgeglichen: Die Berliner konnten etwas mehr Ballbesitz verzeichnen, der VfL dafür zunächst mehr Torschüsse. In der 79. Minute erzielte Kevin Behrens für Union Berlin das entscheidende Tor.

