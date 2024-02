Olympia-Quali: Deutsche Parole nach 52:85 gegen Australien: "Raus mit Gebrüll" im Finale gegen Brasilien ums Olympia-Ticket

Ersatzgeschwächt - ohne Satou und Nyara Sabally - kassieren die deutschen Frauen eine deutliche 52:85-Niederlage im 2. Spiel der Olympia-Qualifikation. Damit ist Australien nach 2 Siegen sicher für Olympia 2024 in Paris qualifiziert. Deutschland muss heute Abend (live und kostenlos ab 23.45 Uhr bei MagentaSport) gegen Brasilien gewinnen. Die Gastgeberinnen verloren bislang beide Spiele, Deutschland hatte den Auftakt gegen Serbien gewonnen. "Wir kommen gegen Brasilien raus mit Gebrüll und das für 40 Minuten", verrät Svenja Brunckhorst, die auch deutliche Worte zur Niederlage gegen Australien findet.

"Wir hatten in der Halbzeit besprochen, dass die 1. Halbzeit nichts war. Absolut gar nichts. Wir wollen es uns auch beweisen, dass wir es besser können." Bundestrainerin Lis Thomaidis findet: "Wir haben bis jetzt noch nicht gegen ein Team mit diesem Kaliber gespielt. Wir konnten viel lernen. Wir hatten ein paar Ausfälle von Schlüsselspielerinnen, daher war es für uns eine schwere Aufgabe." Ob Thomaidis gegen Brasilien wieder auf beide Sabally-Schwestern zugreifen kann, ist nicht sicher.



Deutschland - Australien 52:85

Dem starken Auftaktsieg gegen Serbien folgt eine empfindliche Niederlage, wenn auch ersatzgeschwächt Australien. Sowohl Satou als auch Nyara Sabally fehlten verletzt und angeschlagen. Ob beide heute gegen Brasilien wieder dabei sind, ist noch fraglich. Die Australierinnen sind nach 2 Erfolgen für die olympischen Spiele in Paris 2024 qualifiziert. Deutschland muss nach dem gestrigen von Serbien gegen Brasilien heute Abend gegen die Brasilianerinnen gewinnen - mit 2 Siegen wäre die DBB-Auswahl qualifiziert. Die ersten 3 Teams in dieser Gruppe sind dabei.

Svenja Brunckhorst, Deutschland: "Den Speed und die Intensität der Australierinnen konnten wir von Anfang an nicht matchen. Dann haben sie alles getroffen. Wir hatten in der Defensive zu viele Probleme. Gerade in der Block-Verteidigung waren wir immer zu spät. Die haben alles reingemacht und so war es relativ schnell ein hoher Rückstand... Wir hatten in der Halbzeit besprochen, dass die 1. Halbzeit nichts war. Absolut gar nichts. Wir wollen es uns auch beweisen, dass wir es besser können. Mit der 2. Halbzeit kann man gegen so ein Topteam zufrieden sein, aber die 1. Hälfte ist inakzeptabel gewesen... Wir kommen gegen Brasilien raus mit Gebrüll und das für 40 Minuten."

